Vorfreude auf HSV-Auftakt bei Sky-Mann Wagner: „Kann nichts Besseres geben“

Die Vorfreude ist riesig. Bei Moderator Thomas Wagner sowieso – und aus einem ganz speziellen Grund. Aber auch bei seinem Arbeitgeber generell. Denn für Pay-TV-Sender Sky, der die Eröffnungspartie am Freitagabend übertragt (live in UHD/HDR), hat das Duell zwischen dem HSV und Schalke 04 einen großen Stellenwert.

„Für Sky kann es zum Auftakt nichts Besseres geben“, erklärt Wagner der MOPO. „Das Spiel ist ein Aushängeschild für die ganze Zweitliga-Saison, denn die Paarung gehört immer noch zu den Top-Ten-Duellen, die es in Deutschland überhaupt gibt.“ Aufgrund der Besonderheit der Partie beginnt Sky (wie Sat.1 im Free-TV) schon eine Stunde vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Wagner moderiert, ihm assistiert Sky-Experte und Ex-Profi Torsten Mattuschka, bevor Kommentator Martin Groß um kurz vor 20.30 Uhr übernimmt.

HSV-Fan Thomas Wagner tippt auf Sieg gegen Schalke 04

Wagner freut sich auf zwei Vereine, die „noch immer europaweit ziehen“. Und besonders auf den HSV, seinen Herzensklub seit Kindertagen. Daraus macht der 51-Jährige keinen Hehl: „Ich drücke dem HSV für die gesamte Saison die Daumen und will, dass sie gewinnen – aber von mir aus darf Schalke, ein großer Klub mit einer unfassbaren Fanbase, auch aufsteigen.“

Weil auch die Zuschauer von seiner Liebe zum HSV wüssten, versuche er, „noch ein bisschen objektiver zu sein“, sagt Wagner. „Aber mein Puls ist während HSV-Spielen teilweise schon erhöht.“ Auch beim Saisonfinale, das beim Fan Wagner Spuren hinterlassen habe, war das so. Nun steht Wagner wieder vermehrt in der Ersten und Zweiten Liga für Sky vor der Kamera – und am Freitag im Volkspark. „Ich sage, dass der HSV mit 4:2 gewinnt.“