Vor Wechsel zum AC Mailand: Beschert Filip Kostic dem HSV mehrere Millionen?

Seine beiden Jahre beim HSV (2016 bis 2018) verliefen für alle Seiten enttäuschend. Doch im Nachgang dürfte Filip Kostic (27) für den HSV noch richtig wertvoll werden. Der Serbe, der seit zwei Jahren für Eintracht Frankfurt spielt, könnte dem HSV in Kürze zu einem Geldregen verhelfen, der die Sommer-Planungen der Hamburger erheblich vereinfachen würde.

Sie wollen erst mal verkaufen, bevor sie wieder shoppen gehen, so lautet die Devise im Volkspark. Kostic könnte nun die Klubkasse füllen, ohne dass der HSV einen Profi abgeben muss. Mit zehn Prozent sind die Hamburger an der Ablöse beteiligt, sollte Kostic Frankfurt verlassen, so wurde es im vergangenen Sommer fixiert, als die Eintracht den Linksfuß nach einjähriger Leihe für sechs Millionen Euro vom HSV kaufte.

Filip Kostic spielte von 2016 bis 2018 beim HSV. Doch erst nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt startete er wieder richtig durch. WITTERS Foto:

Der AC Mailand soll für Ex-HSV-Profi Kostic 30 Millionen Euro zahlen wollen

Oft wurde schon spekuliert, nun aber rückt ein Kostic-Verkauf richtig nahe: Der AC Mailand soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits Kontakt zur Eintracht aufgenommen haben. Eine Ablöse von 30 Millionen Euro steht im Raum – und würde dem HSV einen Anteil von drei Millionen Euro bescheren.

Klar, dass die HSV-Bosse das Treiben um Kostic aufmerksam verfolgen. Klappt der Deal, füllen sich auch die klammen Kassen im Volkspark und der HSV könnte das Geld zumindest teilweise reinvestieren. Nach Klaus Gjasulas Zugang (30/kommt ablösefrei aus Paderborn) werden vor allem zwei neue Innenverteidiger und ein Angreifer für die kommende Spielzeit gesucht. Kostic könnte die Angelegenheiten deutlich erleichtern.