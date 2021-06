Vor Topspiel gegen Kiel: Darum macht Sonny Kittel dem HSV Sorgen

Die Hypothek bleibt. Sonny Kittel hangelt sich von Topspiel zu Topspiel, spürt die Gefahr allerdings im Nacken – denn bei der nächsten Verwarnung müsste er danach einmal aussetzen. Wäre bitter, wenn es ihn am Montagabend (ab 20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Kiel erwischt. Dann würde Kittel dem HSV am kommenden Freitag beim nächsten Topspiel in Bochum fehlen.

Kittels Ritt auf der Rasierklinge geht weiter. Vor drei Wochen handelte er sich seine vierte Verwarnung ein, da war schon sein Derby-Einsatz gegen St. ​​​​​​​Pauli in Gefahr.

HSV: Sonny Kittel droht Gelbsperre

Doch der 28-Jährige riss sich seitdem zusammen, kam erst in Würzburg, dann im Stadtduell (trotz Rangelei in der Nachspielzeit um Gelb herum).

Schafft er es auch diesmal, wäre sein Einsatz beim so wichtigen Spiel in Bochum gesichert. Dann hätte er die Topspiel-Wochen ohne Sperre überstanden. Anschließend ließe sich ein einmaliges Fehlen des Angreifers wohl etwas leichter wegstecken.

Seit Wochen zählt Kittel zu den beständigsten HSV-Profis



Kittel zählt beim HSV seit Wochen zu den beständigsten und besten Spielern. In den vergangenen acht Partien gelangen ihm drei Treffer und sechs Assists. Zuletzt ging er allerdings drei Mal leer aus – passend zur Krise seines Vereins, der von Tabellenrang eins auf vier abrutschte.