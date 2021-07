Vor Nord-Duell: Hannover-Coach outet sich als HSV-Fan

HSV-Trainer Daniel Thioune und Hannover-Coach Kenan Kocak haben ein freundschaftliches Verhältnis. Foto: WITTERS HSV-Trainer Daniel Thioune und Hannover-Coach Kenan Kocak haben ein freundschaftliches Verhältnis. WITTERS Foto:

In die Saison gestartet sind Hannover 96 und der HSV mit ähnlichen wirtschaftlichen Mitteln und dem gleichen Ziel. Beide Vereine wollten in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga feiern. Während Hannover-Boss Martin Kind den Aufstieg mittlerweile schon abgeschrieben hat, ist der HSV noch voll auf Kurs. Entsprechend neidisch blickt auch 96-Coach Kenan Kocak vor dem Duell am Sonntag nach Hamburg.

„Man muss dem HSV ein Kompliment aussprechen. Sie haben ihre Puzzleteile im Mannschaftsbereich und auch um die Mannschaft herum effektiv genutzt und richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben nicht die erhofften Impulse wie der HSV bekommen. Sie haben es in diesem Jahr besser gemacht“, sagt Kocak.

Kocak wünscht sich auch für Hannover einen Reflexionscoach

Für den Hannover-Trainer ist der HSV in dieser Saison „in allen Belangen als Truppe sehr gewachsen“. Einen großen Anteil hat daran für ihn auch Martin Daxl, der seit dieser Spielzeit als „Reflexionscoach“ für die Hamburger arbeitet. Kocak: „Ich bin ein großer Befürworter von solchen Erweiterungen. Ich beschäftige mich seit Jahren mit so etwas. Das kann ein sehr großer Mehrwert sein. Es ist auch sein Verdienst, dass beim HSV in dieser Saison alles homogen abläuft und gewisse Störfaktoren eingefangen werden.“

Mit HSV-Trainer Thioune machte Kocak den Fußballlehrer

Ein weiteres wichtiges Puzzleteil beim HSV ist für Kocak Trainer Daniel Thioune. Vor fünf Jahren haben beide gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer gemacht. Kocak ist ein echter Thioune-Fan. „Ich habe ihn als einen sehr ehrlichen und sehr lebensfrohen Menschen kennengelernt. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Er ist ein sehr guter Mensch und ein fantastischer Trainer. Er macht einen sehr guten Job. Nicht nur beim HSV, sondern auch davor beim VfL Osnabrück“, sagt Kocak, der keine Zweifel hat, dass Thioune den HSV in dieser Saison zum Aufstieg führen wird. „Ich traue ihm das absolut zu und bin auch überzeugt davon, dass er mit dem HSV den Sprung nach oben schaffen wird.“

HSV-Trainer Daniel Thioune und Hannover-Coach Kenan Kocak haben ein freundschaftliches Verhältnis. WITTERS Foto:

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Terodde! HSV heiß auf die Revanche

Ein Sieg am Sonntag in Hannover wäre für den HSV der nächste Schritt. Kocak wird das mit seiner Mannschaft verhindern wollen. Auch wenn aus seiner Sicht in dieser Saison in Hamburg vieles besser als in Hannover läuft, sieht er sein Team zumindest in der Theorie nicht chancenlos. „Wir haben genug Qualität, um jede Mannschaft in der Liga zu besiegen.“