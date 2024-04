Vor HSV-Spiel: Warum zwei Kiel-Profis in der Schalker Fankurve standen

Das ist dann doch ungewöhnlich: Steven Skrzybski und Timo Becker von Holstein Kiel sind vor dem Zweitliga-Topspiel am Samstag beim HSV (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Erst feierten die beiden am Samstag ein souveränes 4:0 gegen Osnabrück. Einige Stunden später unterstützten sie abends als Fans auf der Tribüne lautstark ihren Herzensclub FC Schalke 04 in der mit dem Auto knapp 450 Kilometer entfernten Veltins-Arena.

„Aus privaten Gründen war ich ohnehin im Westen und habe dann entschieden, dass ich mir das Spiel gerne anschauen möchte. Jeder kennt meine und auch Timos Verbundenheit zu Schalke 04“, sagte Skrzybski den „Kieler Nachrichten“.

Kiels Skrzybski und Becker in Schalker Nordkurve

Bilder zeigen, wie die bekennenden Schalke-Fans auf Stehplätzen mit dem Zweitligisten mitfiebern. Der abstiegsbedrohte Traditionsklub, der wie die Kieler in der 2. Liga spielt, siegte 2:0 gegen Nürnberg. Holstein rückte durch den Sieg am Wochenende auf Platz eins vor. Am Samstag geht es als Spitzenreiter in den Volkspark.

„Aus bekannten Gründen habe ich mich natürlich über den Sieg von Schalke gefreut. Gepaart mit unserem Sieg gegen Osnabrück war es ein rundum gelungenes Wochenende“, sagte Skrzybski, der von zwischen 2018 und 2021 für Schalke spielte, zwischendurch aber ausgeliehen war.

Becker wurde in der Jugend der Schalker ausgebildet, kam auch für die Profis zum Einsatz und wechselte 2022 nach Kiel. (dpa/fs)