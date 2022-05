Vor Relegations-Rückspiel: HSV-Trainer Walter packt Jatta in Watte

Es waren Hamburger Schrecksekunden in der zweiten Halbzeit Relegations-Hinspiels zwischen Hertha und dem HSV (0:1). Bakery Jatta musste am Oberschenkel behandelt werden, gab schließlich das Signal zur Auswechslung. Ein Ausfall des 23-Jährigen beim Wiedersehen am Montag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) träfe die Hamburger hart. Auch deshalb packt Tim Walter den Flügelflitzer in Watte.

Beim Training am Samstag fehlte der Gambier auf dem Platz, spulte stattdessen ein individuelles Programm im Stadion ab. Die Message ist klar: Ein unnötiges Risiko soll bei Jatta in jedem Fall vermieden werden. Auch Jonas Meffert arbeitete individuell.

Am Montag brauchen die Hamburger Jatta. In Berlin brachte der Offensivspieler die Herthaner Hintermannschaft das ein oder andere mal in Bedrängnis, zeigte eine gute Leistung. An Alternativen mangelt es im Hamburger Kader ohnehin. Umso wichtiger, dass Jatta zur Verfügung steht. Dafür holt Walter die Watte raus.