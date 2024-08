Vor Hannover-Hit: HSV-Sorgen um Jatta und Dompé – ein Ausfall steht schon fest

Nach dem 7:1-Pokalerfolg in Meppen wartet eine kurze Woche auf den HSV. Bereits am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) steigt das ausverkaufte Nordderby in Hannover, auf einen freien Tag müssen die Profis in dieser Woche verzichten. Wie aber steht es um die Akteure, die zuletzt angeschlagen waren? Zumindest ein Ausfall für die kommende Partie steht jetzt schon fest.

Dass es Jean-Luc Dompé noch nicht wirklich gut geht, war dem Franzosen am Montag anzusehen. Mit fast vollständig bandagiertem linken Bein marschierte er auf den Trainingsplatz und absolvierte dort eine individuelle Laufeinheit. Doch bereits jetzt ist klar: Der Flügelflitzer, der in Meppen von Fabio Baldé ersetzt wurde unter muskulären Problemen im Oberschenkel leidet, wird am Freitag in Hannover noch nicht wieder zur Verfügung stehen.

Wenn überhaupt, kommt Dompé für das darauffolgende Heimspiel gegen Preußen Münster (31.8.) in Frage.

Nicht nur Dompé macht Sorgen – sondern auch Bakery Jatta. Der Gambier musste in Meppen nach 55 Minuten raus, nachdem er kurz zuvor mit Keeper Julius Pünt zusammengestoßen war.

Wie schwer hat sich HSV-Profi Jatta verletzt?

Wie schwer es Jatta erwischt hat, steht noch nicht fest. Beim Ausradeln der Stammspieler, die sich am Montag auf Fahrrädern in den Volkspark begaben, fehlte er. Ein MRT soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Danach dürfte feststehen, ob Jatta für die Partie bei 96 rechtzeitig fit werden kann.

Während Hamburgs Flügelflitzer Sorgen machen und auch Mittelfeld-Abräumer Daniel Elfadli am Montag nur individuell trainierte, gibt es an anderer Stelle positive Nachrichten. Dennis Hadzikadunic, der in Meppen angeschlagen fehlte, trainierte am Montag komplett mit, ebenso wie der in der Vorwoche noch mehrfach fehlende Anssi Suhonen.