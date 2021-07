So richtig in die Karten schauen lassen wollte sich Tim Walter nicht. Die abgelaufene Trainingswoche hielt für den HSV-Coach einige gute Nachrichten bereit, eine Reihe von Spielern stieg nach Verletzungen wieder ins Training ein. Wer von ihnen den Sprung ins Spieltagsaufgebot schafft, ließ Walter noch offen. „Ich habe noch keine festgelegte Idee, was den Kader oder die Aufstellung anbelangt“, sagte der Übungsleiter.

Josha Vagnoman, Anssi Suhonen und Jeremy Dudziak kehrten unter der Woche nach ihren Verletzungen auf den Platz zurück und trainierten ohne weitere Beschwerden mit. Zumindest für Dudziak dürfte das Dresden-Spiel aber noch zu früh kommen.

Kittel ein HSV-Startelf-Kandidat?

Auch für Sonny Kittel war die Woche wichtig. Der 28-Jährige, der auf Schalke die beiden Siegtreffer mit einleitete, konnte seinen Rückstand weiter aufholen und sein Pensum steigern. Er wird in jedem Fall mit an Bord sein. Für wieviel Platzzeit es beim Offensivmann reicht? „Mehr als 15 Minuten“, sagte Walter. Die stand Kittel zuletzt auf Schalke auf dem Feld – höchst effektiv.