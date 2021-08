Vor Derby und Topspielen: HSV-Pflichtsieg in Würzburg? So sieht es Trainer Thioune

Mit dem HSV, Bochum und Kiel (alle 42 Punkte) gibt es aktuell ein Top-Trio an der Tabellenspitze, direkt dahinter lauern auch noch Fürth und Karlsruhe. Für Daniel Thioune ist es kein überraschendes Bild. „Es hat sich in den letzten Wochen so abgezeichnet, weil da oben alle konstant gut spielen“, sagt der HSV-Trainer.

Wollen die Hamburger an der Spitze bleiben, müssen weiter kontinuierlich Punkte gesammelt werden – und das nicht wie zuletzt in Aue (3:3) und gegen Fürth (0:0) nur einfach. Thioune: „Wir müssen mal wieder einen Dreier ziehen, um uns da oben zu behaupten.“

HSV-Trainer Thioune : Wir werden Würzburg nicht unterschätzen

Das soll am Sonntag passieren. Bevor im März das Derby beim FC St. Pauli und die Top-Spiele gegen Kiel und Bochum anstehen, geht es zum Tabellenschlusslicht nach Würzburg.

Auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für den HSV. Kann genau das auch gefährlich sein? „Wir werden sie nicht unterschätzen“, sagt Thioune, der einerseits natürlich den Anspruch hat, beim Letzten zu gewinnen, auf der anderen Seite aber auch vor den Kickers warnt. „Kein Team läuft mehr auf dem Platz, als die Würzburger es gerade tun.“