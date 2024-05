Niemals zuvor standen sich Steffen Baumgart und Fabian Hürzeler als Cheftrainer an der Seitenlinie gegenüber. Wie groß ist die Explosionsgefahr im Derby? Fragt man HSV-Coach Steffen Baumgart, ist die Gefahr einer Sperre zumindest für ihn nicht sehr groß. Der MOPO verrät Baumgart sein Gelbe-Karten-Geheimnis.

So alt und geschichtsträchtig das Hamburger Stadtduell sein mag, auch bei der 111. Auflage kommt es zu einer Premiere. Niemals zuvor standen sich Steffen Baumgart und Fabian Hürzeler als Cheftrainer an der Seitenlinie gegenüber. Ein Duell, das nun direkt auf der großen Bühne ausgetragen wird. Und die Frage: Wie groß ist die Explosionsgefahr? Fragt man HSV-Coach Steffen Baumgart, ist die Gefahr einer Sperre zumindest für ihn nicht sehr groß. Der MOPO verrät Baumgart sein Gelbe-Karten-Geheimnis.

Beide Trainer zählen zu den Heißblütern ihrer Branche, weisen allerdings grundverschiedene Statistiken auf. Hürzeler kassierte in dieser Saison bereits sieben Verwarnungen, ist damit Deutschlands Nummer eins und wäre bei der nächsten Verfehlung zum zweiten Mal gesperrt. Baumgart hingegen sah in dieser Spielzeit erst einmal Gelb und war in seiner Trainer-Laufbahn noch niemals gesperrt, obwohl er recht häufig den Dialog mit den Unparteiischen sucht. Wortgefechte, die häufig hitziger aussehen, als sie zu sein scheinen.

„Ich habe national bisher immer drei Gelbe Karten gesehen, bin aber nie gesperrt worden“, sagte Baumgart der MOPO. „Einmal ist mir das international passiert, weil ich Gelb-Rot bekam. Aber national nie. Das zeigt ja auch, dass ich mich durchaus unter Kontrolle habe.“

Ein Lerneffekt, der zuletzt auch beim oft für sein Verhalten kritisierten Hürzeler zu erkennen war. Nachdem er Anfang April in Karlsruhe seine siebte Gelbe Karte sah, riss er sich seitdem zusammen und sicherte sich damit auch seine Derby-Teilnahme.

Kollege Baumgart kann mit den 2019 eingeführten Strafen für Trainer recht wenig anfangen. „Dass ich Karten für Trainer grundsätzlich für Quatsch halte, daraus mache ich keinen Hehl“, stellt er fest. Doch er hat sich darauf eingestellt und verrät, warum er hin und wieder auch mal um eine Verwarnung herumkommt: „Ich denke, die meisten Schiedsrichter mögen mich, weil ich auch mal zu ihnen gehe und ihnen sage, dass ihre Entscheidungen richtig waren – selbst, wenn sie mal gegen uns ausfallen. Ich habe sicher immer wieder Konflikte mit den Schiedsrichtern, aber die meisten Situationen lösen wir gut.“

Nichts anderes wird sich auch Hürzeler für den Derby-Freitag vorgenommen haben, ansonsten droht das Verpassen des letzten Heimspiels gegen Osnabrück. Und damit einer rauschenden Aufstiegsparty am Millerntor.