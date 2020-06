Vor der Vertragsverlängerung: Schon in einer Woche kann bei Hunt alles klar sein

Wenn alles normal läuft, wird der Kapitän an Bord bleiben. Aaron Hunts Vertrag wird sich in Kürze um ein Jahr bis 30. Juni 2021 verlängern. Dass in der Personalie Hunt so früh Klarheit herrscht, damit hat im Frühjahr keiner gerechnet – doch der 33-Jährige blieb verletzungsfrei.

20 Spiele, so steht es in seinem jetzigen Arbeitspapier, welches Ende des Monates ausläuft, braucht der Mittelfeldmann, damit sich der Kontrakt ausdehnt. 18 Spiele hat der dreimalige deutsche Nationalspieler in dieser Spielzeit schon absolviert, stand zuletzt siebenmal hintereinander in der Startelf. Zwei Spiele braucht der Routinier also noch für eine Verlängerung seines Vertrages zu den gleichen Bezügen wie bislang.



HSV: Kapitän Aaron Hunt bleibt noch länger

Bei fünf ausstehenden Spielen könnte es sogar kommenden Freitag gegen Dresden schon so weit sein. Denn: ist er fit, ist er bei Dieter Hecking gesetzt. Fünf Tore hat der Kapitän in der laufenden Saison erzielt, zwei weitere vorbereitet.

Hunt und der HSV – eine Ehe die also mindestens bis 2021 Bestand haben wird, ohne dass Verhandlungen nötig waren. Das erste Puzzelteil für die neue Saison ist die Vertragsverlängerung mit dem Kapitän.