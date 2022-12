Erst die Arbeit auf dem Platz, dann der Genuss am TV. Nach der Zweitligapartie am Samstag in Nürnberg (20.30 Uhr, live bei Sport1 und auf Sky) schaut der HSV am Sonntag voller Spannung und Vorfreude auf die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals. Ab 19.15 Uhr fällt in der ARD-Sportschau die Entscheidung, auf wen die Hamburger am 19. oder 20. April treffen werden. Trainer Tim Walter hat schon einen klaren Wunsch.

Sie sind als letzter Zweitligist dabei. Wenn Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund in die Los-Trommel greifen wird, tummeln sich dort neben dem HSV nur noch die Bundesligisten RB Leipzig, SC Freiburg und Union Berlin. Doch von diesen vier Vereinen hat nur der HSV den Pokal überhaupt schon mal gewonnen (zuletzt 1987) …

MOPO

Und diesmal? „Natürlich will man den letzten Schritt nach Berlin nun auch noch machen“, sagt Keeper Daniel Heuer Fernandes, der in den Elfmeterschießen in Nürnberg und Köln sowie zuletzt gegen Karlsruhe zum Helden wurde.

Der HSV hofft auf ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus

Wen aber wünscht sich Trainer Tim Walter? Als der Trainer das am Freitag gefragt wurde, tat er zunächst auf geheimnisvoll, sagte dann grinsend: „Ein Heimspiel vor 57.000 Fans!“ Das wünschen sich wohl alle, die zum HSV halten.

Klar ist: Eine Partie gegen RB wünscht sich beim HSV niemand. Diese Paarung gab es auch beim letzten Halbfinal-Aufeinandertreffen vor drei Jahren. Damals siegte Leipzig mit 3:1 im Volkspark.