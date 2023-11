Vor dem Derby: Überraschender HSV-Poker um das Schonlau-Comeback

Für knapp 90 Minuten ging es am Dienstag für die HSV-Profis im Volkspark zum Training auf den Platz. Mit dabei waren auch Ignace Van der Brempt und Sebastian Schonlau. Was heißt das fürs Derby am Freitag?

Rechtsverteidiger Van der Brempt machte die Einheit fast komplett voll mit und meldete sich damit nach seinem Muskelfaserriss endgültig fit für das Stadtderby. Auch Schonlau war größtenteils ordentlich dabei. Um das Comeback des Kapitäns wird nun gepokert.

Schonlau-Comeback: Meffert sorgt für Spekulationen

„Wir müssen erst mal abwarten, wer die Mannschaft im Derby auf den Platz führen wird“, sagte Jonas Meffert am Dienstag nach dem Training und sorgte damit gleichzeitig für Spekulationen, dass bei Schonlau die Zeit schon bis zum Stadtderby reichen könnte. Ist das aber auch realistisch?

Stand jetzt kommt für Schonlau das Derby zu früh. Auch wenn er nun endlich wieder mit der Mannschaft trainieren kann, wäre ein zu schnelles Comeback bei seiner Wadenverletzung, die ihn seit über zehn Wochen zum Zuschauen zwingt, sicher auch ein Risiko. Das Heimspiel gegen Paderborn (9.12.) ist eher realistisch als Comeback-Termin.