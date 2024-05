Immanuel Pherai gehört beim HSV zu den Spielern im Kader, die an guten Tagen auf dem Platz den entscheidenden Unterschied ausmachen können. Er ist ein Künstler am Ball, der seine Kunst im Volkspark bislang allerdings noch nicht so oft gezeigt hat, wie er gerne möchte. Die Niederländer liebt große Spiele. Die MOPO hat vor dem Duell des HSV gegen St. Pauli ausführlich mit ihm über Derbys, Musik, seine persönliche Leistung und die Zukunft gesprochen.

MOPO: Was bedeuten Derbys für Sie?

Immanuel Pherai: Das sind ganz besondere Spiele. Nicht nur für unsere Fans, sondern auch für uns Spieler. Die Stimmung ist immer top, die Atmosphäre sehr speziell. Mir gefällt es, wenn es laut und hitzig im Stadion ist.

Sie haben in Ihrer Zeit in Dortmund einige Derbys gegen Schalke als Fan von der Tribüne erlebt. In Braunschweig waren Sie beim Derby gegen Hannover auf dem Platz dabei. In der Hinrunde haben Sie mit dem HSV das Stadtderby am Millerntor gespielt. Welches ist das heißeste Duell?

In Deutschland steht Dortmund gegen Schalke ganz oben. Hannover gegen Braunschweig ist auch sehr heiß. Aber an Nummer zwei kommt für mich ganz klar das Hamburger Stadtderby. Ich bin gespannt, wie es wird, wie es im Volksparkstadion richtig abgehen wird. Das habe ich bisher ja leider noch nicht erlebt. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und freue mich darauf.

HSV-Profi Pherai traf im Derby-Hinspiel gegen St. Pauli

Im Hinspiel haben Sie gegen St. Pauli getroffen und für den 2:2-Endstand gesorgt. Ein besonderer Moment?

Mein erstes Derby-Tor, das war schon geil (grinst). Das Unentschieden war leistungsgerecht. Es war ein schwieriges Spiel. Es hat geschneit, teilweise konnte man kaum etwas sehen. Das wird diesmal anders werden. Allein schon beim Blick auf das Wetter.

Was ist für Sie entscheidend, um ein Derby zu gewinnen?

Am Ende zählen auch da vor allem die Tore. Auf der anderen Seite sind Derbys aber auch immer anders als die anderen Spiele. Die Tabellensituation beider Vereine ist egal. Es geht vielmehr darum, wie man in die Zweikämpfe kommt und wie man sich auf das Spiel vorbereitet. Mein Gefühl ist, dass in solchen Duellen auf dem Platz manchmal ein bisschen vergessen wird, Fußball zu spielen.

Kennen Sie jemanden aus der Mannschaft des FC St. Pauli?

Nein, ich kenne nur den Torwarttrainer. Mit ihn habe ich in Dortmund zusammen gearbeitet. Ansonsten habe ich da keine Verbindung.

Immanuel Pherai macht die Playlist vor HSV-Spielen

Wissen Sie schon, welche Musik Sie am Freitag vor dem Derby hören werden?

Ich weiß, wie meine Playlist aussieht. Die Reihenfolge der Lieder ist aber immer unterschiedlich. Und die Liste wird immer länger. Am Anfang waren es vielleicht 40 Lieder, mittlerweile sind es etwa 150.

Wie wichtig ist die Musik für Sie?

Sehr wichtig. Vor den Spielen sorgt sie bei mir dafür, dass ich den richtigen Fokus habe. Mein Körper weiß dann genau, jetzt geht es gleich los. Aber nicht nur beim Fußball spielt Musik bei mir eine große Rolle. Einen Tag ohne Musik gibt es bei mir nicht.

Spielen Sie auch selbst ein In­strument?

Ich habe vier, fünf Jahre Schlagzeug gespielt. Das kann ich auch immer noch. Im Moment habe ich aber kein Schlagzeug. Ich überlege, ob ich im Sommer vielleicht mit Gitarre oder Klavier anfange. Das kann ich mir gut vorstellen. So etwas macht mir einfach Spaß und ist auch nicht schlecht, wenn man später mal Kinder hat. In meiner Familie gehörte immer Musik dazu. Das wird sich bei mir nicht ändern.

HSV-Coach Baumgart hört am liebsten deutsche Musik

Ihr Trainer Steffen Baumgart ist auch ein großer Musik-Fan. Er sagt, er kann jedes deutsche Lied mitsingen …

Ich weiß nicht, ob deutscher Gesang wirklich Musik ist (lacht). Kleiner Spaß, aber da habe ich einfach einen etwas anderen Geschmack. Der geht mehr in die Richtung Rap, Reggae, R’n’B, Afro-Pop oder Soul. Wobei ich auch sagen muss, dass ich schon deutschen Reggae und Rap gehört habe, der gar nicht so schlecht war (zwinkert).

Gefällt Ihnen die HSV-Torhymne von Scooter?

Ja, den Song mag ich wirklich sehr. Es wäre nicht schlecht, wenn der am Freitagabend im Volkspark zu hören ist.

Wie nehmen Sie den HSV unabhängig vom sportlichen Abschneiden in dieser Saison im Vergleich zu St. Pauli in der Stadt wahr?

Ich war zuletzt nicht so viel in der Stadt unterwegs. Das wollte ich erst nach dem Derby wieder machen. Grundsätzlich merkt man aber, welche große Nummer der HSV in Hamburg ist. Dazu gehört auch, dass man häufig angesprochen wird. Mit St. Pauli vergleichen kann ich das alles aber nicht. Da kenne ich einfach zu wenig Leute und bekomme davon nicht viel mit.

Immanuel Pherai hat beim HSV noch deutlich mehr vor

Fühlen Sie sich wohl in Hamburg?

Sehr sogar. Es ist für mich eine Mischung aus Amsterdam und Rotterdam. Hamburg bietet einem so viele Möglichkeiten. Wenn dann auch noch wie in diesen Tagen die Sonne scheint, ist es für mich ganz klar die schönste Stadt in Deutschland.

Sportlich läuft es für Sie persönlich trotzdem beim HSV noch nicht ideal. Warum konnten Sie die Erwartungen bislang nur bedingt erfüllen?

Ich hatte hier gerade am Anfang mit mehreren kleinen Verletzungen zu kämpfen. Da bin ich gar nicht in den Rhythmus gekommen. Nach dem Trainerwechsel musste ich mich auch wieder anpassen. Vieles ist für mich in dieser Saison nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe viel zu selten gezeigt, was ich wirklich kann. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich weiß, dass ich mich noch deutlich verbessern kann und das möchte ich hier beim HSV zeigen.

Sie haben in Ihrer Karriere als Profi bislang in jeder Saison für einen anderen Verein gespielt. Ändert sich das jetzt beim HSV? Bleiben Sie unabhängig vom Ausgang der Saison auf jeden Fall in Hamburg?

Davon gehe ich fest aus. Ich habe kürzlich erst wieder über die vielen Wechsel in den vergangenen Jahren nachgedacht und mir selbst gesagt, jetzt kann ich auch mal länger bleiben und so dann auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Vielleicht hilft mir das, um meine Leistungen konstant abrufen zu können.