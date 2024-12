Die Bosse haben die Notbremse gezogen und Steffen Baumgart entlassen. Auch der sechste Zweitliga-Chefrainer des HSV ist damit gescheitert – obwohl alle völlig verschiedene Typen waren. Das lag mal an den Chefs. Mal an immer wieder denselben Fehlern. Mal an Sturheit oder an Zerwürfnissen. Und sehr oft an unerklärlichen Einbrüchen.