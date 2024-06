28 Trainer beschäftigte der HSV in diesem Jahrtausend, also in den letzten 24 Jahren: Steffen Baumgart plus 27 andere, die ihren Job nur selten freiwillig aufgaben – wie etwa Rodolfo Cardoso und jüngst Merlin Polzin, die beide ins zweite Glied zurückkehrten. Was ist aus all den Übungsleitern geworden? Die MOPO verschafft einen Überblick und erzählt Ihnen, was die 27 Ex-HSV-Coaches heute machen.