Von der Polizei verhaftet: 310 Kilo Drogen! Der schlimme Absturz eines HSV-Juwels

Das Tor zu sportlichem Ruhm schien für ihn weit geöffnet zu sein. Dann aber pflasterten Enttäuschungen den Weg von Ex-HSV-Juwel Mustafa Kucukovic, es folgte ein jähes Karriereende – und nun der Total-Absturz. Wegen Drogen-Handels in gewaltigem Stil muss der 34-Jährige wohl ins Gefängnis.

Früher zischten die Tornetze, wenn Kucukovic getroffen hatte, am Mittwoch aber war nur noch as Klicken der Handschellen zu hören. Der einstige Junioren-Nationalspieler (traf in 17 Länderspielen für Deutschland neun Mal) wurde in Gelsenkirchen verhaftet, fast zeitgleich nahm die Polizei in Rahlstedt seinen 29 Jahre alten Komplizen fest.



Bereits im Herbst 2009 hatte Kucukovic Ärger mit der Polizei. Damals hatte er seiner Ex-Freundin vorgeworfen, sie würde ihren gemeinsamen Sohn verwahrlosen lassen. Ruega Foto:

Der Vorwurf: Sie sollen mehr als 300 Kilogramm Drogen beschafft und in größeren Mengen verkauft haben.

Kucukovic kam 2004 als großes Talent zum HSV



Für Kucukovic der absolute Tiefpunkt. Als großes Talent und Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga war er 2004 vom VfL Bochum zum HSV gewechselt. „Der Junge ist eine Sensation“, schwärmte Trainer Klaus Toppmöller. Doch der Durchbruch gelang Kucukovic nicht. Nach nur 14 Bundesligaspielen (ein Tor) war im Sommer 2007 Schluss.

Der Anfang einer Odyssee. Kucukovic, von allen nur „Mucki“ genannt, suchte sein Glück bei diversen Vereinen der Republik, dazu in Frankreich, Dänemark und auf Zypern. Nach mehreren Amateurstationen kickte er zuletzt in der Landesliga für Hamm United.

Fahrt nahm die kriminelle Karriere auf. Bis Mittwoch. Ermittler des Drogendezernats hatten umfangreich gegen Kucukovic und seinen Komplizen ermittelt, ihn monatelang observiert und sein Handy abgehört. Beide Männer sollen sich im Vorjahr knapp 230 Kilo Marihuana, 30 Kilo Haschisch und 50 Kilo Kokain beschafft und in Hamburg verkauft haben.



Bei Hausdurchsuchungen wurden zudem knapp 20.000 Euro Bargeld und mehrere hundert ausländische SIM-Karten in einer Wohnung an der Fruchtallee in Eimsbüttel sichergestellt.

Momentan sitzt Kucukovic in Nordrhein-Westfalen in U-Haft. Möglich, dass er bald nach Hamburg überführt wird. Der Stadt, in der er einst von der großen Karriere träumte.