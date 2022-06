Letzte Chance beim HSV – aber diese Klubs wollen Opoku abwerben

Ist das sein letzter HSV-Sommer oder beißt er sich doch noch durch? Dreimal wurde Aaron Opoku in den vergangenen Jahren verliehen, zunächst 2019 nach Rostock, ein Jahr später nach Regensburg und zuletzt an den VfL Osnabrück. Auch jetzt gibt es mehrere Interessenten. Doch bevor der HSV den 23-Jährigen abgibt, will er ihn selbst noch mal auf Herz und Nieren prüfen.

Opokus Ausgangslage ist eigentlich gut. Rechtsaußen Bakery Jatta fällt wegen seiner Muskelverletzung noch mehrere Wochen lang aus. In den Testspielen des Trainingslagers gegen Split (29. Juni/17.30 Uhr) und Aris Saloniki (1. Juli/17.30 Uhr) könnte Opoku entsprechend größere Einsatzzeiten bekommen und soll sich aufdrängen. So, wie während seines Jahres in Osnabrück, als er in Liga drei 15 Saisontreffer vorbereitete.

Nach der Woche in Österreich wollen der HSV und Opoku dann schon mal ausloten, wie und ob es miteinander weitergehen könnte. Die entscheidenden Fragen: Will Trainer Tim Walter den Spieler behalten? Und ist Opoku auch wirklich bereit, mit aller Macht um seine Chance zu kämpfen?

Mit Fortuna Düsseldorf und Rapid Wien wurden zuletzt zwei mögliche Abnehmer gehandelt, nach MOPO-Informationen soll die Zahl der Interessenten noch deutlich größer sein. Würde der HSV Opoku abgeben, könnte er auf eine Ablöse im Bereich von einer halben Million Euro hoffen. Erst mal aber wird Walter ganz genau hinsehen.