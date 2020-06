Vierter Versuch: Besiegt der HSV mit Kinsombi den Kiel-Fluch?

Nach der Corona-Pause geht es im Aufstiegsrennen Schlag auf Schlag weiter. Nach dem wilden Ritt gegen Wehen Wiesbaden können die Hamburger zumindest das Wochenende über durchschnaufen – ehe am Montagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) das schwere Nordduell gegen Holstein Kiel wartet.

Dreimal traf der HSV im Unterhaus bislang auf die „Störche“, ein ganzer Zähler sprang dabei heraus. Timo Letschert rettete den Hamburgern im Hinspiel dieser Saison in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 1:1. Ansonsten gab's bislang wenig zu holen, gegen die KSV.

David Kinsombi (r.) drückt im Spiel gegen den HSV den Ball über die Linie. In zwei Spielen gegen die Hamburger gelangen ihm drei Treffer. WITTERS Foto:

HSV-Matchwinner Kinsombi kennt Kiel bestens

Das soll sich Montagabend (20.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) ändern. Einer, der dabei eine wichtige Rolle einnehmen könnte, ist Wiesbaden-Matchwinner David Kinsombi.

Der Mittelfeldmann präsentierte sich gegen den Vorletzten in brillanter Verfassung, erzielte seinen ersten HSV-Doppelpack. Jetzt geht es gegen den Klub, in dessen Farben er den HSV zweimal so schockte.

Im ersten Zweitliga-Spiel der Hamburger Vereinshistorie traf Holstein die Hamburger ins Mark, holte im August 2018 ein krachendes 3:0 im Volkspark. Torschütze unter anderem: Kinsombi. Auch im Rückspiel, beim 3:1-Sieg der Kieler, traf der Mittelfeldmann – sogar doppelt!