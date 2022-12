Die Fans warten sehnsüchtig auf den Vollzug. Wann verlängert der HSV mit Faride Alidou? Kann der Verein sein im Sommer ablösefreies Talent überhaupt halten? Um das zu schaffen, streckt sich der Verein bis zur Decke.

Ob die beiden freien Tage, die die HSV-Profis genießen durften, für Alidou nun wirklich zur Ablenkung taugten, sei mal dahingestellt. Der 20-Jährige wird nach seiner Gala beim 4:1 gegen Regensburg und dem märchenhaft schnellen Aufstieg zum Fan-Liebling auf Schritt und Tritt mit Lobeshymnen überhäuft. Die Liste der Vereine, die ihn im Sommer verpflichten möchten, wird länger und länger. Der HSV aber rechnet sich weiterhin gute Chancen aus.

Der Kampf um Alidou. Einer, der fast täglich heißer wird. Klar, dass der HSV an einer schnellen Einigung interessiert ist und die Schlagzahl in den Verhandlungen kräftig erhöht hat. Nach mehreren Gesprächsrunden soll dem Spieler nun das zumindest aus finanzieller Sicht finale Angebot des Vereins vorliegen.

Alidou zählt beim HSV bislang zu den Geringverdienern

Es sind Zahlen, die für Alidou so oder so einen gewaltigen Sprung bedeuten würden. Nach MOPO-Informationen könnte der Offensivmann sein Gehalt mit seiner Unterschrift zumindest verfünffachen. Rund 70.000 Euro kassiert Alidou momentan jährlich, so wurde es im Sommer 2019 in seinem ersten Profivertrag vereinbart. Ein neuer HSV-Kontrakt würde ihm (mit Prämien und gestaffelt nach Einsätzen) zumindest rund 350.000 Euro einbringen können, mit einem großen finanziellen Sprung im Falle des Aufstiegs.

Eine Menge Geld und ein Angebot, das von Alidou auch wertgeschätzt wird. Das Problem: Zumindest finanziell sind die Offerten, die ihn gerade aus der Bundesliga erreichen, noch verlockender. So sollen gleich mehrere Vereine Alidou mit Gehältern ködern, die jenseits der 500.000-Euro-Grenze liegen. Die HSV-Entscheidungsträger sind diesbezüglich im Bilde. Doch sie gehen aus ihrer Sicht finanziell schon jetzt an ihre Grenzen.

Muss der HSV eine Ausstiegsklausel in Alidous Vertrag verankern?

Ob Alidou das HSV-Angebot annehmen wird? Klar ist, dass der Verein seinem Spieler mit entsprechenden Klauseln entgegenkommen müsste, um die finanziellen Unterschiede zur Bundesliga auszugleichen. Helfen könnte eine Ausstiegsklausel bei künftigen Angeboten. Die wird generell bei Vereinen zwar nicht so gern gesehen, der HSV aber wäre zumindest die Gefahr los, Alidou ablösefrei verlieren zu können – wie nun im kommenden Sommer.

Noch in diesem Jahr soll die Angelegenheit entschieden werden, darüber herrscht zwischen Verein und Spielerseite Einigkeit. Der HSV setzt neben den finanziellen Anreizen vor allem auf das Thema sportliche Perspektive. Im Volkspark entwickelte sich Alidou zum Profi, ist nach nur fünf Zweitligaeinsätzen der Liebling der Massen. Und er schwört auf Trainer Tim Walter, der ihm das Vertrauen schenkte und von der U21 zu den Profis hochzog.

Der Reiz der Bundesliga mit sehr viel Geld und all den netten Nebengeräuschen – oder die Liebe zum HSV und ein ebenfalls schöner Vertrag. Alidou wird sich bald entscheiden.