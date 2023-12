Der Begriff Juwelen wird im Zusammenhang mit vielversprechenden Talenten gern überstrapaziert, auf diese beiden aber trifft er zu. Otto Stange (16) und Bilal Yalcinkaya (17) sind das Tafelsilber der aktuellen HSV-Jugend. Während Stange in der Hinrunde beinahe zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten geworden wäre, kehrte Yalcinkaya als Weltmeister von der U17-WM in Indonesien zurück. Das Problem: Die Verträge beider Talente enden nach dieser Saison, seit Wochen laufen die Gespräche über eine Verlängerung. Nach MOPO-Informationen ist eine der Entscheidungen nun gefallen.

Viel fehlte nicht und er hätte schon kürzlich Geschichte geschrieben. Stange war dicht dran an seinem Zweitligadebüt und hätte damit Omar Megeed als jüngsten HSV-Profi der Geschichte abgelöst. Klappte nicht ganz, sorgte aber für Aufsehen. Ohnehin hat sich die rasante Entwicklung des Angreifers längst auch über Deutschlands Grenzen hinaus herumgesprochen. Zahlreiche Topklubs aus dem In- und Ausland wollen Stange verpflichten.

Der BVB buhlte zuletzt energisch um HSV-Talent Stange

Ein harter Poker, in dem es nun eine Entscheidung gibt: Stange will beim HSV bleiben! Wie die MOPO erfuhr, soll der U17-Nationalstürmer den Klub-Verantwortlichen in dieser Woche mitgeteilt haben, dass er seinen Vertrag in Kürze verlängern möchte.

Otto Stange stand bereits im Profi-Kader des HSV. WITTERS Otto Stange stand bereits im Profi-Kader des HSV.

Für den HSV ist Stanges Entschluss eine richtig gute Nachricht zum Jahresabschluss. Der Stürmer, der in der laufenden U17-Bundesliga-Saison auf die Top-Quote von 13 Treffern in elf Partien kommt, könnte sich seinen Verein im Sommer aussuchen. Borussia Dortmund soll zuletzt besonders energisch um ihn geworben haben, mehrere englische Top-Adressen waren zudem an Stange dran. Dessen Entscheidung aber steht. Nun müssen abschließend noch die Rahmendaten (Gehalt und Vertragslaufzeit) fixiert werden. Stimmen die Zahlen, ist der Deal bald durch.

Die Perspektive, sich beim HSV durchzusetzen und die ersten Schritte im Profifußball zu machen, reizen Stange, der im Sommer 2022 aus der ETV-Jugend zum HSV wechselte. Schon in den vergangenen Monaten trainierte er häufig mit den Profis, so es seine schulischen Verpflichtungen zuließen. Zwei Mal (im Pokal in Bielefeld und in der Liga gegen Braunschweig) stand Stange sogar im Profi-Kader. Nun hofft er im neuen Jahr auf seinen ersten Einsatz.

An HSV-Talent Yalcinkaya ist auch Atlético Madrid dran

Damit schließt der HSV in Kürze wohl eine von zwei größeren Baustellen im Nachwuchsbereich. Noch nicht entschieden ist der Kampf um Yalcinkaya. Mehrere deutsche und spanische Vereine, darunter Atlético Madrid, bemühen sich intensiv um den Weltmeister. Beim HSV sind sie weiterhin optimistisch, das Werben um den Offensivmann für sich entscheiden zu können. Bis die Entscheidung fällt, wird es zumindest noch ein paar Tage dauern.