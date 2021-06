Vertrag läuft aus: So denkt Aaron Hunt über seine Zukunft beim HSV

34 Jahre, über 300 Bundesliga-Spiele, zweifacher DFB-Pokalsieger: Kaum jemand beim HSV bringt so viel Erfahrung mit wie Aaron Hunt. Nach der aktuellen Saison läuft sein Vertrag in Hamburg aus – doch das muss noch nicht das Ende seiner Zeit beim HSV bedeuten. Die Gespräche über seine Zukunft laufen bereits.

„Wir sind in Kontakt mit seinem Agenten und natürlich auch mit ihm im Gespräch“, versicherte Sportdirektor Michael Mutzel in der Halbzeitpause der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (2:0). Konkret sei bislang aber noch nichts, dafür sei es noch „ein bisschen früh“, sagte Mutzel. Auch, weil Hunt ein Kostenfaktor ist, den man beim HSV in Ruhe abwägen muss.

HSV: Aaron Hunt in Gesprächen über seine Zukunft in Hamburg

Dennoch ließ Mutzel durchblicken, wie wichtig der Routinier aktuell für den HSV ist. „Er hat so viele Spiele für uns gemacht und für uns die Knochen hingehalten“, lobte Mutzel. „Dass wir da im Austausch sind, ist klar.“ Jetzt habe der HSV erst einmal noch „wichtige Spiele vor der Brust“, aber für Mutzel steht fest: „Wenn er so spielt, dann ist das natürlich super für uns.“

In der Tat: Beim Sieg gegen Heidenheim war Hunt ein wichtiger Baustein im Hamburger Team, lenkte das Spiel und trieb seine Mitspieler an. 88 Ballaktionen, fünf Torschüsse, das 1:0 vorbereitet und das 2:0 eingeleitet – es war ein gelungener Tag für den Allrounder im Volkspark.

HSV-Profi Aaron Hunt mit starker Leistung gegen Heidenheim

Und das, obwohl er zuletzt oft nur noch als Joker ran durfte. Im Vorjahr noch Kapitän und Stammspieler, war Hunt in der laufenden Saison oft nur Ersatz. Aber: „Er hat diese Rolle angenommen, dass er nicht immer von Beginn an spielt“, sagte Mutzel anerkennend. „Er ist als Person in der Kabine super wichtig, hat eine wichtige Rolle bei uns in der Mannschaft. Wir sind einfach froh, dass er bei uns in der Mannschaft ist.“

Aaron Hunt hofft auf den Bundesliga-Aufstieg mit dem HSV

Hunt ist für den HSV auch neben dem Platz wertvoll. Und mit seinen jüngsten Einsätzen betrieb er auch auf dem Feld kräftig Eigenwerbung. Deshalb will sich der 34-Jährige alle Optionen für die Zukunft offenhalten. Zu einer möglichen Vertragsverlängerung in Hamburg könne er „aktuell nichts sagen“, ließ er nach dem Heidenheim-Spiel verlauten.

Und doch hat Hunt ganz klare Vorstellungen. „Fakt ist, dass ich auf jeden Fall weiterhin Fußball spielen will“, stellte er klar. „Der Rest wird sich zeigen. Ich habe ein großes Ziel, das steht über allem: Ich will unbedingt aufsteigen. Das ist jetzt mein dritter Anlauf, den ich mit dem Verein nehme – und ich hoffe, dass es in diesem Jahr klappt. Das ist für mich das Wichtigste.“