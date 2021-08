Vertrag endet im Sommer: Bleibt Talent Heil beim HSV? So ist der Stand der Dinge

Läuft für ihn. So in etwa kann man Ogechika Heils Saison zusammenfassen. Während seine Kollegen aus der U21 aufgrund der Corona-Pandemie darum fürchten müssen, überhaupt noch mal in dieser Saison antreten zu können, hat der 20-Jährige schon seine ersten beiden Zweitliga-Einsätze hinter sich. Nicht der einzige Grund zur Freude: Demnächst soll es einen neuen HSV-Vertrag für Heil geben, die Gespräche sind auf der Zielgeraden.

Der Kontrakt des Offensivspielers endet im Sommer, mehrere Klubs haben ihr Interesse hinterlegt (u.a. auch aus Österreich). Der HSV aber hat einen Plan mit Heil, der 2016 von Hessen Kassel kam, will ihn entwickeln und erhofft sich einen ähnlichen Leistungssprung, wie ihn zuletzt etwa Stephan Ambrosius (22) hinlegte.

Der HSV hat aus Fehlern der Vergangenheit gelernt



Heil zu halten, ist ein ein kluger Schachzug. Das Gehalts-Gefüge belastet er nicht, kann aber im Volkspark weiter wachsen. Und der HSV hat aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Zeiten, in denen eigene Talente abwandern und woanders durchstarten, sollen der Vergangenheit angehören. Schon in der Vorsaison hatte der Verein die entwicklungsfähigen Spieler Josha Vagnoman (20), Jonas David (20) und Aaron Opoku (21/zurzeit an Würzburg verliehen) langfristig gebunden. Kürzlich folgte Ambrosius. Heil wird der nächste sein.