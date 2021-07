Vertrag endet bei Nicht-Aufstieg: HSV: Es wird eng für Dieter Hecking

Dieter Hecking wurde zuletzt nicht müde, den Glauben an seine Mannschaft zu betonen. Nun aber steht der HSV kurz vor dem totalen Nichts und könnte auch im zweiten Anlauf den Aufstieg in die Bundesliga verpassen. Ein drittes Jahr Zweitklassigkeit droht. Nur wenig spricht dafür, dass Hecking der Trainer wäre, der es dann ein weiteres Mal versuchen soll.

Eigentlich waren sie sich einig darüber, dass sie es so oder so weiter miteinander versuchen könnten. Unabhängig davon, dass sich Heckings Vertrag nur im Aufstiegsfall verlängert, ließen zunächst der Trainer und später auch Sportvorstand Jonas Boldt wissen, dass sie sich eine weitere Zusammenarbeit so oder so durchaus vorstellen könnten. Doch die Vorzeichen haben sich verändert.

Auch Hecking ist für die Ergebnisse verantwortlich

Intern wird Heckings Wirken beim HSV längst kritisch hinterfragt. Weil auch der Trainer seinen Anteil an den Ereignissen der vergangenen Wochen trägt und es nicht schafft, den für Zweitliga-Verhältnisse hochkarätig besetzten Kader dauerhaft in die Erfolgsspur zu bringen.

Hecking bekam es auch nicht hin, die immer wiederkehrenden taktischen Fehler der Mannschaft, die auch in Heidenheim im späten 1:2 gipfelten, abzustellen.

HSV: Grammozis und Walter als Trainer-Kandidaten

Dass bereits über mögliche Nachfolgekandidaten spekuliert wird, gehört zu den Begleiterscheinungen des Geschäfts. Hecking ist sich dessen bewusst. So soll der HSV nach Informationen von TV-Sender Sky Tim Walter (der zuletzt Stuttgart und davor Kiel trainierte) auf dem Zettel haben. Nach MOPO-Informationen spielt auch Darmstadts Dimitrios Grammozis eine Rolle in den Gedanken.

Wirklich konkret ist aber noch nichts. Erst nach dem letzten Spieltag werden die Bosse entscheiden, welchen Weg sie künftig gehen wollen – und ob Hecking dabei eine Rolle spielen soll.