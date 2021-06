Verstärkung für den HSV : Toni ist der neue Abwehr-Boss

Der HSV hat einen neuen Abwehrchef. Innenverteidiger Toni Leistner wechselt ablösefrei von den Queens Park Rangers zu den Hamburgern, erhält einen Vertrag bis 2022. Die abgelaufene Rückrunde verbrachte der 30-Jährige, der vergangene Woche Geburtstag feierte, auf Leihbasis beim 1. FC Köln.

Mit Leistner kommt die geballte Zweitliga-Erfahrung nach Hamburg. Für Union Berlin und Dynamo Dresden absolvierte er 135 Spiele (vier Tore) im Unterhaus, ehe es ihn 2018 auf die Insel zog. Von dort aus reiste Leistner nach seiner Vertragsauflösung bei „QPR“ am Freitag direkt ins HSV-Trainingslager ins österreichische Bad Häring.

Leistner soll direkt im HSV-Trainingslager einsteigen

„Er ist sehr zweikampfstark und verfügt über eine tolle Persönlichkeit. Er passt genau in unser Anforderungsprofil und ist die gesuchte Verstärkung“, freut sich Sportdirektor Michael Mutzel über die Verpflichtung. Vorbehaltlich eines negativen Corona-Tests wird Leistner am Sonnabend mit seinen neuen Teamkollegen trainieren.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich total überzeugt haben“, sagte Leistner. Und erklärte: „Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe und will möglichst schnell die Jungs kennenlernen.“

HSV-Trainer Daniel Thioune: „Toni ist sehr gierig“

Der Defensivspezialist, der in Hamburg künftig das Trikot mit der Rückennummer 37 tragen wird, erfüllt das Anforderungsprofil, welches sich Trainer Daniel Thioune gewünscht hat, nahezu perfekt. „Toni definiert sich über eine sehr hohe Robustheit. Er ist sehr gierig, sehr aktiv – aber auch in der Lage zu führen, aufgrund seines Alters. Er hat schon ein bisschen was gesehen“, sagte Thioune.