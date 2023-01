Einer ist schon von der Stange gegangen. Faride Alidous im Sommer auslaufenden Vertrag wird der HSV nicht verlängern können, der 20-Jährige steht bei Eintracht Frankfurt im Wort, sogar ein Wechsel im Januar ist möglich. Während sich Alidou bereits entschieden hat, wohin ihn seine Reise führen wird, zeigt sich auch ein anderer HSV-Offensivmann offen für Angebote anderer Vereine. Manuel Wintzheimers Vertrag endet ebenfalls im Sommer, sein Management hat damit begonnen, den Markt zu sondieren.

Am Donnerstag wollen sie nach dem kurzen Winter-Urlaub wieder gemeinsam auf den Trainingsplätzen im Volkspark stehen. Aber wie lange noch? Spätestens im Sommer trennen sich Alidous und Wintzheimers Wege. Möglicherweise werden sogar beide ihre Hamburger Wohnungen räumen und ihr Glück woanders suchen. Während Alidou eher gelassen abwarten kann, ob sich die Eintracht und der HSV auf einen Wechsel im Winter verständigen, wird die Angelegenheit für Wintzheimer allmählich zur Geduldsprobe. Weil er bislang vergeblich auf ein Signal des HSV wartet und daher nicht weiß, wie der Verein künftig mit ihm plant.

MOPO

Wintzheimer stand nur viermal in der HSV-Startelf

Der 22-Jährige, der 2018 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum HSV wechselte, tritt in dieser Saison ein wenig auf der Stelle. Zwar kam Wintzheimer in 16 von 18 Zweitligapartien zum Einsatz, stand aber nur viermal in der Startelf. Insbesondere Alidous Höhenflug der vergangenen beiden Monate erschwerte die Situation für Wintzheimer, der von Trainer Tim Walter vor allem als Flügelspieler eingesetzt wird. Anders als bei Alidou (wo der HSV chancenlos war) und Keeper Daniel Heuer Fernandes (Vertrag läuft aus/Gespräche laufen) haben sich die HSV-Bosse Wintzheimer gegenüber noch nicht dazu geäußert, ob sie mit ihm über eine Verlängerung sprechen möchten.

Eine Situation, die dem Angreifer nicht schmeckt. Die Folge: Nach MOPO-Informationen soll sein Management bereits erste, lockere Gespräche mit interessierten Vereinen geführt haben. Vor allem in der Zweiten Liga und den Niederlanden bietet sich Wintzheimer ein Markt.

Wintzheimer könnte sich HSV-Verbleib vorstellen

Steht der Angreifer vorm Abflug? Anders als bei Alidou ist ein schneller Wechsel kein Thema. Eine Gefahr aber bleibt für den HSV: Wintzheimer dürfte als im Sommer ablösefreier Spieler ab dem 1. Januar für die kommende Saison woanders unterschreiben.

So weit sind die Gespräche, die er führt, noch längst nicht. Grundsätzlich würde der Unterfranke wohl auch gern beim HSV bleiben, erhofft sich von Vereinsseite aber zumindest mal einen Wink. Kommt dieser nicht, könnte er bei einem guten Angebot weg sein – ohne, dass der HSV dann noch reagieren kann.