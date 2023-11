Sie werden ihn vermissen, wenn es am Freitag zur Sache geht. Nachdem Bakery Jatta gegen Braunschweig zum fünften Mal Gelb in dieser Saison sah, ist er im Stadtderby gesperrt. Ein Verlust für den HSV, der Gambier ist unumstrittener Stammspieler. Fragt sich nur: Bleibt er das auch über den Sommer hinaus? Jattas Vertrag läuft aus, die Verhandlungen ziehen sich. Und der HSV hat allen Grund zur Sorge.

Ab dem 1. Januar dürfen Spieler, deren Verträge auslaufen, bei anderen Vereinen unterschreiben. Damit bekommen die laufenden HSV-Verhandlungen mit Jatta eine neue Note, sollte sich die Hängepartie weiter ziehen.

HSV: Bakery Jatta fordert Gehaltserhöhung

Genau darauf deutet alles hin. Nach MOPO-Informationen spricht derzeit nichts für eine zügige Einigung. In Kürze soll es zwar zu einem zweiten Gesprächsgipfel kommen. Bislang liegen beide Parteien aber so weit auseinander, dass eine rasche Einigung nahezu ausgeschlossen ist.

Während Jatta (mit 154 Zweitligaspielen Rekordhalter des HSV) sein Salär deutlich aufgebessert haben möchte, sehen die Bosse ihn bislang eher im aktuellen Bereich (300.000 bis 400.000 Euro pro Jahr). Der Poker um den 25-Jährigen, an dem Vereine aus dem In- und Ausland interessiert sein sollen, könnte bald mächtig Fahrt aufnehmen – in alle Richtungen.