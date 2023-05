Die drei Streifen gehören im Volkspark inzwischen zum Inventar. Sie zierten die Jacke von Sportvorstand Jonas Boldt, als er dem Training am Sonntag beiwohnte, auf den Trikots der HSV-Profis sind sie seit nunmehr 16 Jahren zu sehen. Im kommenden Sommer läuft der Ausrüstervertrag mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach aus – eine Verlängerung galt bislang als unwahrscheinlich. Durch nun könnte eine neue Dynamik in die Angelegenheit kommen – die Zeit drängt.

Die drei Streifen gehören im Volkspark inzwischen zum Inventar. Sie zierten die Jacke von Sportvorstand Jonas Boldt, als er dem Training am Sonntag beiwohnte, auf den Trikots der HSV-Profis sind sie seit nunmehr 16 Jahren zu sehen. Im kommenden Sommer läuft der Ausrüstervertrag mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach aus – eine Verlängerung galt bislang als unwahrscheinlich. Durch nun könnte eine neue Dynamik in die Angelegenheit kommen – die Zeit drängt.

Björn Gulden, der neue starke Mann an der Spitze des Weltkonzerns, so ist es zu vernehmen, habe eine Schwäche für Traditionsklubs. Da passt der HSV ins Portfolio.

Björn Gulden ist seit 1. Januar 2023 der neue starke Mann bei Adidas. dpa Björn Gulden ist seit 1. Januar 2023 der neue starke Mann bei Adidas.

HSV-Vertrag mit Adidas endet im Sommer 2024

Jenes hatte Adidas in den letzten Jahren verkleinert, rüstet nur noch Topteams wie die Bayern, Real Madrid oder Arsenal direkt aus. Eine Liga, in der der HSV, der allzu gerne mit Adidas verlängern würde, sportlich nicht mehr mitspielt.

MOPO

Unter Gulden, der einen guten Austausch mit Boldt pflegt, scheint ein neuer Adidas-Deal wieder im Rahmen des Möglichen. Die Entscheidung naht: Bis zum Ende der Saison brauchen die Hamburger Planungsklarheit. Für den Fall einer Nicht-Verlängerung hat der HSV mehrere Optionen, darunter Castore.

Auch Castore ist eine Option für den HSV

Das Sportswear-Unternehmen wurde 2015 in England gegründet und mischt seit einigen Jahren zunehmend auf dem internationalen Sportmarkt mit. In Deutschland rüstet Castore Bayer 04 Leverkusen aus, in England unter anderem Newcastle United, Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum gibt es beim HSV keine Diskussionen um Trainer Walter

Auch die mit den HSV-Anhängern befreundeten Glasgow Rangers tragen Trikots von Castore. Seit der laufenden Saison statten die Briten auch den amtierenden Formel-1-Weltmeister Red Bull aus.