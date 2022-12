Verlängern oder verkaufen? So lautete für diesen Sommer beim HSV die Marschroute im Fall Sonny Kittel. Der Plan: Der 29-Jährige, der im Volkspark noch einen Vertrag für ein Jahr besitzt, sollte ohne Ungewissheit in die neue Saison starten. Nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Zumindest die Tendenz ist ganz klar.

Kittel und der HSV – vor drei Jahren ging alles los. Aus Ingolstadt wechselte der begnadete Techniker in den Volkspark. Seine HSV-Bilanz ist auf dem Papier beeindruckend. In 104 Pflichtspielen für die Hamburger erzielte Kittel 30 Tore und bereitete 29 weitere Treffer vor. Er konnte an guten Tagen auf dem Platz ein Unterschiedsspieler sein, der für Begeisterung auf den Rängen sorgte.

Walter unterstützte Kittel beim HSV, wo er konnte

Das Problem: Es gab auch schlechte Tage. Da war Kittel nur ein Mitläufer, der auch mal komplett abtauchte und seiner Mannschaft überhaupt nicht helfen konnte. Letzteres passierte oft in entscheidenden Momenten wie zuletzt den beiden Relegationsspielen gegen Hertha BSC.

Nun sollen sich die Wege also wieder trennen. Kittel wird dabei keinesfalls vom Hof gejagt. Die sportliche Führung beim HSV hatte dem Mittelfeldspieler in der Vergangenheit stets den Rücken gestärkt und seine Qualitäten in den Vordergrund gestellt. Auch von Tim Walter bekam der 29-Jährige fast schon ein grenzenloses Vertrauen ausgesprochen. Viel hatte der Trainer in der abgelaufenen Saison probiert, um für Kittel die richtige Position auf dem Platz zu finden. Das Ergebnis: Kittels Quote (neun Tore, zwölf Vorlagen) war am Ende der Saison zwar gut, die gemeinsamen Ziele konnten trotzdem nicht wirklich erreicht werden.

HSV-Abschied: Sonny Kittel zieht es ins Ausland

Intensiv wurde sich nun über die Zukunft ausgetauscht. Die Trennung in diesem Sommer soll das Ergebnis sein. Kittel befindet sich demnach bereits in Kontakt zu anderen Vereinen. Die Tendenz: Er wird nicht nur den HSV, sondern auch die Liga verlassen und höchstwahrscheinlich in das Ausland wechseln. Im Raum steht ein Verkauf. Die Hamburger würden also zumindest noch eine kleinere Ablösesumme erhalten.

Ist die Entscheidung definitiv? Und wie soll die Lücke im Team geschlossen werden? Definitiv ist der Abgang letztlich erst, wenn es Kittel und der HSV offiziell vermelden. Dass sich im Fußball schnell auch mal Dinge wieder ändern können, hatte zuletzt erst der Fall Robert Glatzel gezeigt.

Klar ist: Kittel zu ersetzen, wird nicht einfach. Dabei geht es nicht nur um seine spielerische Klasse auf dem Platz. Auch bei vielen Fans war Kittel extrem beliebt. Sein Trikot wurde im Volkspark in den vergangenen Jahren klar am häufigsten verkauft. Nun müssen wohl neue Helden gesucht werden.