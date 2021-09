Verlängern, verkaufen, verschenken: Elf HSV-Spieler stehen vor einer ungewissen Zukunft

Bei Aaron Hunt haben die HSV-Verantwortlichen in der vergangenen Woche für Klarheit gesorgt. Der Ex-Kapitän bekommt keinen neuen Vertrag und wird den HSV verlassen. Was sind die nächsten Baustellen im Team? Da gibt es gleich einige. Bei elf Spielern aus dem aktuellen Kader laufen die Verträge in einem Jahr aus. Mit Blick auf die Zukunft müssen die Bosse entscheiden: verkaufen, verlängern oder verschenken?

Wenn man so will, ist es beim HSV eine komplette Mannschaft, die vor einer ungewissen Zukunft steht. Im Tor Daniel Heuer Fernandes, in der Abwehr Jan Gyamerah, Toni Leistner, David Bates und Rick van Drongelen, im Mittelfeld Gideon Jung, Klaus Gjasula, Jeremy Dudziak und Khaled Narey, im Angriff Manuel Wintzheimer und Robin Meißner. Bei all diesen Spielern laufen die Verträge im nächsten Jahr aus. Viele werden spätesten dann den HSV verlassen. Die Frage ist: Welcher Weg wird gegangen?

Jung und Bates sollen auf jeden Fall den HSV verlassen

Bates und Jung gehören zu den Kandidaten, die auf jeden Fall in diesem Sommer gehen sollen. Mit Transfererlösen wird nicht wirklich gerechnet. Beide würde der HSV wohl auch ohne Ablösesumme ziehen lassen, um dann zumindest das Gehalt zu sparen und Platz im Kader zu schaffen.

Heuer Fernandes, Gyamerah, Narey, van Drongelen, Gjasula und Dudziak sind Spieler, denen man bei einem passendem Angebot keine Steine in den Weg legen würde. Entschieden ist bislang aber noch nichts. Ein Problem: Für Zweiliga-Verhältnisse verdienen beim HSV alle sehr ordentlich. Die meisten Spieler müssten bei einem vorzeitigen Vereinswechsel Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Neue HSV-Verträge für Meißner und Wintzheimer?

Voll eingeplant für die neue Saison ist Leistner. Sollte er in der neuen Spielzeit verletzungsfrei bleiben und sich weiter zu der erhofften Stütze entwickeln, ist perspektivisch auch eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen. Sicher einen neuen Kontrakt bekommen soll Meißner. Mit drei Toren in drei Spielen hat sich der Stürmer in die Sommerpause verabschiedet. Auf einem guten Weg zu einem neuen Vertrag ist auch Wintzheimer. Der 22-Jährige bereitete in der abgelaufenen Saison 13 Treffer vor und war damit der Top-Vorlagengeber beim HSV. Will er den Weg weitergehen und stellt nicht das Geld in den Vordergrund, stehen seine Chancen in Hamburg gut.