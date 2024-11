Seit 23 Zweitliga-Spielen ist Steffen Baumgart nun in der Verantwortung beim HSV. Vieles hat sich verändert unter dem neuen Cheftrainer. Was aber ist wirklich besser geworden nach dem Wechsel von Tim Walter zu dem Mann, der schon in Jugendzeiten die Raute im Herzen trug? Die MOPO hat die 23 Partien unter Baumgart verglichen mit den 21 Spielen, die der HSV in der vergangenen Saison unter Walter absolviert hatte. Auffällig ist: Defensiv stehen die Hamburger stabiler da, nach Ecken ist man deutlich gefährlicher geworden. In vielen Kategorien hat aber dennoch der Ex-Coach des HSV, der aktuell bei Hull City in der Kritik steht, die Nase vorn. Die MOPO gibt einen Überblick.