Van der Brempts heißester Auftrag: Belgier muss HSV-Schreck Reese stoppen

Pünktlich zur Unzeit kommt Berlins größer HSV-Schreck wieder in Form. Beim bitteren Pokal-Aus gegen Kaiserslautern (1:3) feierte Fabian Reese sein Comeback, erzielte sogar den einzigen Hertha-Treffer. In Hamburg haben sie es genau verfolgt – denn mit Reese hat der HSV eine Rechnung offen.

Keine zwei Monate ist es her, da führte der 26-Jährige den HSV am Nasenring durch das Olympiastadion. Gekrönt durch zwei Treffer bot Reese am Nikolausabend eine phänomenale Leistung, war beim Pokal-Erfolg der Hertha nicht zu halten. Nach seiner Corona-Erkrankung ist er nun bereit zu neuen Schandtaten.

Tim Walter weiß um die Gefahr, setzt aber darauf, dass der im Pokal fehlende Ignace Van der Brempt die Sache in den Griff bekommt. „Wir sind schon auch gut genug, um das abfangen zu können“, so der HSV-Trainer. Reese sei schnell, aber „Ignace hat genug Qualitäten, um das zu verhindern und ist auch schnell genug dafür“.

Im Hinspiel hatte Van der Brempt Berlins Reese im Griff

So oder so wartet auf den Belgier, der im Sommer auf Leihbasis aus Salzburg kam, die wohl schwerste Aufgabe seiner HSV-Zeit. Gut für ihn: Der 21-Jährige weiß, wie Reese zu stoppen ist. Bereits beim 3:0 im Hinspiel trafen sie aufeinander, da blieb der Herthaner blass.

Ein Kunststück, dass Van der Brempt nun wiederholen will, aber nicht allein. Walters Plan: „Es geht da­rum, Spieler zu blocken und vom Tor wegzuhalten.“ Damit Reese gar nicht erst gefährlich werden kann.