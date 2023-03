„Was würden Sie machen, wenn der HSV am Sonntag aufsteigt?“ Das wollten wir von den Fans wissen und hörten uns in der Innenstadt um. Ergebnis: Die Sehnsucht der Hamburger nach der Bundesliga ist riesig – und die HSV-Anhänger setzen durchaus originelle Wetteinsätze. Lesen Sie weiter mit MOPO Plus!

„Was würden Sie dafür machen, dass der HSV am Sonntag aufsteigt?“ Das wollten wir von den Fans wissen und hörten uns in der Innenstadt um. Ergebnis: Die Sehnsucht der Hamburger nach der Bundesliga ist riesig – und die HSV-Anhänger setzen durchaus originelle „Wetteinsätze“, bei denen Kuchen, Tofu und Nachbars Fahne auftauchen.

Ralf Hehmann (54), Lehrer aus Osnabrück: „In der vergangenen Saison war mein Draht zum HSV noch größer, Ex-Trainer Daniel Thioune kommt ja aus meiner Heimat. Ich wünsche dem Verein trotzdem auch in dieser Saison den Aufstieg. Sollte das klappen, hisse ich bei meinem Nachbarn, der großer Fan ist, jeden Morgen die HSV-Fahne. Das Team ist zudem herzlich zu einem Kick in meinem Garten eingeladen, inklusive schwarz-weiss-blauer Limonade.“

Danial Ilkhanipour (40), Bürgerschaftsabgeordneter aus Hamburg: „Langsam wird es Zeit für den Aufstieg. Damit das klappt, bin ich sogar bereit, meine Essgewohnheiten umzustellen. Sonst esse ich sehr viel Fleisch, kann mit den Ersatzprodukten wenig anfangen. Wenn die Jungs die Versetzung in die Bundesliga schaffen, werde ich zwei Wochen vegetarisch leben und sogar Tofu und was es noch so gibt ausprobieren.“

Philip Schlaffer (43), Speaker und Antigewalttrainer aus Lübeck: „Am Sonntag werden wir definitiv gewinnen, die Moral stimmt und man merkt einfach, dass die Jungs als Mannschaft auftreten. Zudem die besten Fans der Welt im Rücken, was soll da schiefgehen? Wenn der Aufstieg feststeht, lade ich eine Kindergartengruppe zu mir zum Frühstück ein und backe einen Kuchen in Rautenform und den Vereinsfarben.“

Henoch Förster (36), selbstständiger Unternehmer aus Altona: „Die Gewöhnung an die Umstände der zweiten Liga, wie zum Beispiel die Anstoßzeiten, waren wirklich hart, zusätzlich haben die Corona-Geisterspiele die letzten Jahre insgesamt grausam gemacht. Es wäre ein Traum, sollten wir mal wieder Bayern und Dortmund zu Gast haben. Im Falle des Aufstiegs würde ich meine Schwester, die in München lebt, zum Auswärtsspiel in der Allianz-Arena einladen.“

Jan Kühn & Angela Leonhard (beide 21, Krankenpfleger und Auszubildene aus Duisburg: „Wir wollten eigentlich zum entscheidenden Spiel nach Rostock und die Jungs anfeuern, das hat aber leider nicht funktioniert. Es wäre das erste Auswärtsspiel für Angela gewesen. Sollten die Jungs den Aufstieg schaffen, wird das natürlich nachgeholt, dann spendiere ich Karten für zwei Spiele.“

Zuhor Abduallah Mohammed (23), Angestellte im Einzelhandel aus Pinneberg: „Ich selbst verfolge den HSV natürlich und bekomme mit, was das Team leistet. Niemand ist allerdings so ein großer Fan wie mein bester Freund Maxi, der ist immer sehr emotional dabei. Wenn es dann demnächst soweit sein sollte und der Aufstieg gesichert ist, werde ich ihm ein Fanartikel kaufen. Über einen Aufstiegsschal oder ähnliches würde er sich sicher freuen.“

Na dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder?