„Unser Eckpfeiler“: HSV-Hoffnung auf Mefferts Derby-Einsatz steigt

Seine Kollegen waren am Dienstagnachnittag bereits eine halbe Stunde auf dem Platz, als auch Jonas Meffert den Trainingsplatz betrat – an der Seite von Sebastian Capel. Gemeinsam mit dem Reha-Coach absolvierte der in Kaiserslautern schmerzlich vermisste Abräumer eine individuelle Einheit abseits des Teams, aber immerhin schon wieder mit dem Ball am Fuß.

Es waren Bilder, die Hoffnung machten, dass Meffert beim Stadtderby (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zur Verfügung steht. „Er ist ein ganz wichtiger Teil unserer Achse, Meffo ist ganz entscheidend für die Stabilität in unserem Spiel“, hatte Tim Walter nach der Pleite auf dem Betzenberg gesagt, bei der dem HSV ebenjene Stabilität ohne Mefferts Wirken vor der Abwehr spürbar abging.

Meffert wieder im HSV-Training – auch Heyer zurück

Der 28-Jährige hatte am Spieltag über Wadenprobleme geklagt und stand erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf. In diese soll er am Freitag wieder zurückkehren. „Meffo ist unser Eckpfeiler in der Mannschaft“, erklärte Kapitän Sebastian Schonlau nach der Einheit. „Wir würden uns total freuen, wenn er wieder da ist.“

MOPO

Rechtsverteidiger Moritz Heyer wiederum, der in der vergangenen Woche erkältet war und weder trainieren noch in Kaiserslautern mitwirken konnte, kehrte am Dienstag ins Teamtraining zurück und dürfte gegen St. Pauli in die Startelf zurückkehren.