Unglaublicher Treffer! HSV-Profi Pherai sorgt im Internet für großes Staunen

Volltreffer dieser Art wünschen sich die HSV-Fans in der Rückrunde auch auf dem Platz von Immanuel Pherai. Kurz vor dem Ende seines Winterurlaubs sorgte der Niederländer für ein Highlight im Netz. Der 23-Jährige begeisterte mit einem verrückten Instagram-Video und verblüffte seine mehr als 260.000 Follower.

Eigentlich wollte es Pherai im Urlaub ruhig angehen lassen. Nach den Weihnachtsfeiertagen verabschiedete er sich nach Rom, wo einer seiner Freunde lebt. Dort aber ließ es Surinames Nationalspieler dann richtig krachen.

HSV-Profi Pherai offenbart sein Basketball-Talent

In einer Instagram-Story ist zu sehen, wie sich Pherai einen Basketball schnappt, sich umdreht und aus rund zehn Metern Entfernung rückwärts in den am Haus befestigten Korb trifft. Natürlich stilecht in HSV-Trainingsklamotten. Kein Fake, sondern ein echtes Video. Triumphierend zieht Pherai nach seinem fast schon unglaublichen Wurf ab.

Gleich schlägt es ein: HSV-Profi Immanuel Pherai hatte während seines Urlaubs in Rom eine ganz besondere Idee. Instagram/Pherai Gleich schlägt es ein: HSV-Profi Immanuel Pherai hatte während seines Urlaubs in Rom eine ganz besondere Idee.

Auch den anschließenden Samstagabend genoss der Mittelfeldmann in vollen Zügen. Gemeinsam mit seinen Freunden verfolgte er im römischen Olympiastadion das 1:1 von Lazio gegen Atalanta Bergamo und sammelte Anschauungsunterricht für die Zweitliga-Rückrunde.

Am Donnerstag wird Pherai dann wieder im Volkspark aufschlagen und gemeinsam mit seinen Kollegen in die Vorbereitung starten. Ganz nebenbei hat er ein schönes Video auf seinem Handy dabei, für jeden, der seinen Volltreffer noch nicht gesehen hat. Sicher ist sicher.