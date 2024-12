Unglaubliche Nummer: HSV-Talent Stange trieb St. Pauli als Balljunge in den Wahnsinn

Mit seinem Tor zum 5:0 gegen Fürth schoss sich Otto Stange endgültig in die Herzen der HSV-Anhänger. Mit seinem ersten Profi-Treffer erfüllte sich für den 17-Jährigen ein gewaltiger Traum, die knapp 55.000 Besucher feierten das Top-Talent enthusiastisch. Sie werden ihn noch mehr lieben, wenn sie diesen Artikel zu Ende gelesen haben. Denn was bislang kaum ein Anhänger wusste: Vor rund einem Jahr ärgerte Stange den FC St. Pauli so sehr, dass der Kiezklub vor Wut schäumte und sich der HSV-Anhang vergnügt auf die Schenkel schlug.

Stanges Treffer gegen Fürth war sein erster sportlicher Höhepunkt im Volkspark – aber aus HSV-Sicht beileibe nicht sein erstes Glanzstück. Den lieferte er bereits vor rund eineinhalb Jahren ab, am 21. April 2023. Und zwar als Balljunge!

Ist das nicht otto stange???? pic.twitter.com/25okg5PyPZ — Mo (@IamMoHSV) October 31, 2024

Erinnern Sie sich noch? Beim berauschenden 4:3 gegen den FC St. Pauli, dem vielleicht besten Stadtderby aller Zeiten, kam es in der Schlussphase zu heftigen Diskussionen. Der Grund: Ein Balljunge weigerte sich, St. Paulis Jakov Medic (spielt jetzt in Bochum) den Ball zum Einwurf zu reichen, verzögerte das Spiel und zog die Wut der Kiezkicker auf sich. Manolis Saliakas war besonders aufgebracht, gesellte sich dazu und beschimpfte den Balljungen, ehe es zum Einwurf kam. Anschließend wanderte der Balljunge zufrieden ab und ließ sich von Fans auf der Nordtribüne feiern.

Stange spielte in der Jugend auch bei St. Pauli

Lange machte der HSV ein Rätsel daraus, wer der Junge war, der St. Pauli derart ärgerte. Mittlerweile ist klar: Es war Stange! Damals erst seit wenigen Monaten 16 Jahre alt, aber schon Junioren-Nationalstürmer. Auf Video-Aufzeichnungen des Derbys ist Stange klar zu erkennen.

Mittlerweile ist das Talent selbst Profi, spielte bereits viermal in der Zweiten Liga und traf nun erstmals. „Er ist ein Hamburger Junge und lebt den HSV“, unterstrich Sturmpartner Davie Selke nach der Fürth-Gala. Das bewies Stange bereits eineinhalb Jahre zuvor, als Balljunge gegen St. Pauli. Obwohl er in der Jugend (2013 bis 2017) selbst mal für den Kiezklub kickte. Sein Herz aber dürfte damals schon im blau-weiß-schwarzen Takt geschlagen haben.