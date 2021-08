Ungewöhnlich!: Die HSV-Startelf gegen Braunschweig steht schon fest

Sie haben sich gefunden. Monatelang suchte Daniel Thioune nach seiner perfekten HSV-Formation. Für den Moment scheint sie zu stehen. Am Samstag in Braunschweig (13 Uhr, live bei Sky) wird der Trainer aller Voraussicht nach zum vierten Mal in Folge die selbe Startelf aufbieten.

Anstrengende Tage liegen vor den Profis. Erst die Aufgabe in Braunschweig, drei Tage später bereits das Top-Spiel in Düsseldorf. Klar, dass Thioune in dieser Woche darauf bedacht war, die Belastung niedrig zu halten. So standen am Donnerstag in erster Linie Standards auf dem Programm.

Die HSV-Aufstellung gegen Braunschweig steht schon fest

Grundsätzlich muss der Trainer seine zurzeit so erfolgreichen Profis (holten 16 Zähler aus den vergangenen sechs Spielen) eigentlich nur pflegen und die Spannung hoch halten.

Wie gut das gelang, zeigten die jüngsten Auftritte. Verletzt sich niemand mehr, wird es auch in Braunschweig keine Änderungen geben. Und die Startelf wird erneut lauten: Ulreich – Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold – Kinsombi, Heyer, Dudziak – Kittel, Terodde, Jatta

„Es hilft uns, dass wir ein paar Abläufe automatisiert haben“, weiß Thioune. Allerdings: Unabhängig vom Resultat am Samstag dürfte nach dem Vierer-Startpack danach erstmal Schluss sein, weil der eine oder andere Profi in Düsseldorf eine Pause brauchen könnte. Thioune kündigt an: „Da gucken wir, ob wir uns neu sortieren.“