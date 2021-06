Umfrage überrascht: HSV-Fans glauben an Aufstieg – und Pollersbeck

So einig waren sich die HSV-Fans selten. Soll der HSV im Saisonendspurt auf Julian Pollersbeck setzen? Und: Wo landet der Klub am Ende der Saison? Diese beiden Fragen sollten die HSV-Anhänger in den vergangen Tagen auf MOPO.de beantworten. Rund 50.000 Leser haben bislang mitgemacht.

Mehr als nur deutlich war vor allem die Antwort auf die Torwart-Frage. Rund 94 Prozent der Teilnehmer sagen: Ja, Pollersbeck muss im Tor bleiben, nur rund vier Prozent sind für eine Rückkehr von Daniel Heuer Fernandes in den HSV-Kasten. Für rund zwei Prozent wäre es am besten, wenn die beiden sich abwechseln würden.

Mehrheit der Fans sieht den HSV in der Bundesliga

Und wie sieht es mit dem Tabellenplatz nach dem 34. Spieltag aus? Immerhin rund42 Prozent der Umfragen-Teilnehmer glauben an den HSV-Aufstieg, rund 20 Prozent sehen die Hamburger in der Relegation, rund 38 Prozent befürchten einen Verbleib in Liga zwei.

Das Fazit: Die meisten Fans glauben noch an den Aufstieg und wollen Pollersbeck weiter im HSV-Tor sehen. Stimmen Sie gerne noch mit ab!