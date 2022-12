Wer ist der größte Liebling der HSV-Fans? Nimmt man die Reaktionen der vergangenen Partien als Maßstab, liegt Faride Alidou in der Gunst der Anhänger vorn. Das langgezogene „Alidooouuuuuuu“ bei jedem Ballkontakt des 20-Jährigen hat sich längst eingebürgert. Der wahre Indikator aber sind die verkauften Trikots der Spieler – und da liegt vor dem Auftritt am Sonntag gegen Ingolstadt (ab 13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ein anderer vorn.

Wer ist der größte Liebling der HSV-Fans? Nimmt man die Reaktionen der vergangenen Partien als Maßstab, liegt Faride Alidou in der Gunst der Anhänger vorn. Das langgezogene „Alidooouuuuuuu“ bei jedem Ballkontakt des 20-Jährigen hat sich längst eingebürgert. Der wahre Indikator aber sind die verkauften Trikots der Spieler – und da liegt vor dem Auftritt am Sonntag gegen Ingolstadt (ab 13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ein anderer vorn.

Sonny Kittel ist der ungekrönte König im Volkspark. Nach Angaben des HSV verkaufen sich die Jerseys des 28-Jährigen in dieser Saison am besten. Kittel liegt in dem Klassement vor Bakery Jatta und Tim Leibold. Dicht dahinter folgen Moritz Heyer und Ludovit Reis.

HSV: Von Sonny Kittel werden die meisten Trikots verkauft

Sollte Kittel seine Spitzenposition in dieser Saison behalten, würde er Simon Terodde beerben. In der vergangenen Saison verkauften sich die Trikots des im Sommer zu Schalke 04 abgewanderten Torjägers am besten.

Verkaufszahlen gibt der HSV zwar nicht heraus, soviel aber dürfte klar sein: An die Zahlen der alten, glorreichen Bundesliga-Zeiten dürften weder Terodde noch Kittel herankommen.

Mit fast 50.000 verkauften Jerseys ist Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart noch immer der Allzeit-Führende. Hinter ihm folgen Ruud van Nistelrooy (15.000) und Mladen Petric (10.000).