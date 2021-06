Überraschung mit Kittel?: HSV wohl mit neuem System und neuem Personal

So gab es den HSV in dieser Saison noch nicht zu sehen. Wenn die Mannschaft von Daniel Thioune am Samstag (13 Uhr/Liveticker bei mopo.de) den 1. FC Heidenheim im Volksparkstadion empfängt, wird erstmals Simon Terodde in dieser Spielzeit fehlen.

Mit Simon Terodde, Jeremy Dudziak, Toni Leistner, David Kinsombi und Rick van Drongelen fallen gegen Heidenheim fünf HSV-Profis aus. Daniel Thioune muss sein Team umbauen.

HSV ohne Torjäger Terodde gegen Heidenheim

Ziemlich sicher ist, dass Tim Leibold nach seiner Sperre wieder in die erste Elf rutschen wird. Um im Gegenzug mit Jan Gyamerah oder Josha Vagnoman nicht einen der beiden zuletzt beim 2:0 in Bochum überzeugenden Außenverteidiger auf die Bank zu setzen, könnte Thioune nun auf eine Dreierkette in der Abwehr setzen. Für Leibold und Vagnoman wäre dann auf den Außenbahnen davor Platz.

Was passiert in der Offensive? Die einfachste Variante wäre, dass Manuel Wintzheimer für Terodde spielt. „Vielleicht lassen wir aber auch einen etwas weiter vorne spielen, der gar nicht so als Stürmer bekannt ist“, sagt Thioune. Sonny Kittel könnte diese Überraschungs-Option für den Angriff sein.