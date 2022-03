Überraschung im Training: HSV testet Torwart-Talent (16)

Es war nicht das erste Mal, dass er „oben“ mitmischten durfte. Ein ungewohntes Gesichts aber war es allemal, dass sich da am Montag zu den anderen vier (allesamt gesunden) HSV-Keepern Daniel Heuer Fernandes, Marko Johansson, Tom Mickel und Leo Oppermann gesellte.

Nachdem Hannes Hermann im Herbst schon mal Profi-Luft schnuppern durfte und im Training einsprang, als neben dem lange Zeit verletzten Mickel auch Heuer Fernandes einige Wochen ausfiel, war der 16-Jährige zum Wochenstart mal wieder dabei.

HSV: U17-Torwart Hannes Hermann trainiert mit

Der U17-Schlussmann gilt als großes Talent, spielte in selbiger Altersklasse schon dreimal in der Nationalelf. Im Februar ging Hermann letztmals mit der deutschen U17 auf Reisen, damals für drei Partien an die portugiesische Algarve.

2016 kam er vom SV Eichede in die HSV-Jugend, durchlief sämtliche Jahrgänge und spielt diese Saison in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.

Noch ist er also weit, der Weg zu den Profis – aber ein erster Schritt ist gemacht. Trainer Tim Walter jedenfalls scheint ihn auf dem Schirm zu haben.