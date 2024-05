Überraschender Ausfall! Auf diesen Profi muss der HSV in Paderborn wohl verzichten

Es waren zunächst gute Nachrichten, die sich am Donnerstag im Volkspark verbreiteten und die Hoffnungen auf ein positives Abschneiden in Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr, live bei Sky) vergrößerten. Die zuletzt fehlenden HSV-Profis László Bénes und Bakery Jatta standen die komplette Einheit vor der Abreise nach Ostwestfalen durch und sorgten damit für positive Stimmung bei den rund 400 anwesenden Fans. Doch deren Freude wurde noch während der Einheit geschmälert – denn ein anderer Profi wird aller Voraussicht nach fehlen, wenn der HSV an der Pader zum dritten Sieg in Folge ausholen will.

Als die Profis sich vor dem Training aufwärmten, war Dennis Hadzikadunic noch dabei. Wenig später aber löste er sich von seinen Kollegen und absolvierte ein individuelles Laufprogramm, das er nach etwa einer halben Stunde beendete. Der Abwehrmann hat sich eine Erkältung eingefangen und dürfte damit für die Partie am Freitag ausfallen.

Bitter für den HSV, denn Hadzikadunic wird damit aus einem Leistungshoch gerissen. Zuletzt bildete er gemeinsam mit Sebastian Schonlau ein überzeugendes Duo in der Abwehrmitte und blieb in Braunschweig (4:0) und gegen St. Pauli (1:0) ohne Gegentor.

Rutscht Ambrosius in Paderborn in die HSV-Startelf?

Als Ersatz kommen nun Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos in Frage. Ambrosius dürfte die besseren Karten haben, da er zuletzt im Kader stand, während sein Kontrahent gänzlich fehlte. Für den Portugiesen dürfte allerdings nun wieder ein Platz im Aufgebot frei werden.

Auch mit der Rückkehr von Bénes und Jatta in den Kader dürfte zu rechnen sein. Allerdings dürften beide im Normalfall noch kein Thema für die Startelf werden.