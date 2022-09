Überraschende Statistik: Dieser HSV-Profi ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga!

Der Konkurrenzkampf beim HSV ist groß. Bis auf die Nachwuchsspieler Omar Megeed und Ogechika Heil sind aktuell alle Profis fit und einsatzbereit. Einer, der sich um seinen Platz in der ersten Elf keine Sorgen machen muss, ist Ludovit Reis. Er verbindet gleich zwei Qualitäten auf dem Platz miteinander. Reis ist Hamburgs kämpfender Torjäger.

Mit fünf Saisontoren hatte der Niederländer in der vergangenen Saison einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. „Da geht noch viel mehr“, ließ Trainer Tim Walter damals gerne wissen. Der entsprechende Beweis folgt nun offenbar in dieser Spielzeit.

In den vergangenen beiden Spielen gegen Karlsruhe (1:0) und in Kiel (3:2) erzielte Reis seine ersten Tore in dieser Saison. Damit ist er in diesem Bereich auch schon wieder auf Rekordkurs. Ebenfalls bemerkenswert: Reis hat an den ersten acht Spieltagen schon 123 Zweikämpfe gewonnen. Kein anderer Profi in der kompletten Zweiten Liga hat in dieser Saison mehr direkte Duelle auf dem Platz für sich entschieden.

Mit viel Kampf- und Torhunger zum Erfolg – keine schlechte Mischung für den HSV. Macht Reis so weiter, wird er auch in Zukunft aus der ersten Elf der Hamburger nicht wegzudenken sein.