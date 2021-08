Überraschende Aussage: So planen die Bayern mit Ex-HSV-Profi Adrian Fein

Es dürfte ihm zunächst alles ein wenig wie „verkehrte Welt“ vorgekommen sein. Statt HSV-Frust heißt es für Adrian Fein jetzt Erfahrungen beim Rekordmeister zu sammeln – und oben mitzumischen. Der 21-Jährige ist nach dem Ende seiner Leihe nach München zurückgekehrt und wird bei den Bayern fest für die erste Mannschaft eingeplant.

„Adrian ist sehr talentiert. Er wurde bei uns ausgebildet und hat sich nun auch in seinen ersten beiden Profijahren sehr gut entwickelt“, sagte Bayern-Sportvorstand und Ex-HSV-Profi Hasan Salihamidzic (43), der überraschend große Erwartungen hat angesichts des Star-Ensembles der Münchner. „Jetzt hoffen wir, dass er den nächsten großen Schritt bei uns in München macht.“

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic freut sich auf Adrian Markus Fein. imago images/Chai v.d. Laage Foto:

Beim HSV baute Adrian Fein stark ab

Es ist definitiv ein großer Schritt, den Fein da geht. Nach einem bärenstarken ersten Halbjahr beim HSV baute der Mittelfeldmann, der unter Dieter Hecking zum U21-Nationalspieler reifte, ab dem Winter merklich ab. Die Souveränität und Spritzigkeit ging ihm bei fortlaufender Saison immer mehr verloren. In München will er neben Megastars wie Leroy Sané (24) und Robert Lewandowski (31) Selbstvertrauen tanken.

„Es fühlt sich sehr gut an, sich hier mit so vielen internationalen Top-Spielern messen zu können. Die ersten Tage zurück an der Säbener Straße haben richtig Spaß gemacht“, sagte Fein, der im Frühjahr seinen Vertrag an der Isar bis 2023 verlängert hat. Das neue Fein-Gefühl in München.