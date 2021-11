Über Norwegen und Estland: So will sich HSV-Juwel Suhonen zurückkämpfen

Anssi Suhonen erlebt beim HSV eine regelrechte Achterbahn-Saison. Der Finne ist mal Hoffnungsträger im Mittelfeld, dann wieder außen vor. Wie zuletzt. Viermal in Folge blieb der 20-Jährige ohne jede Einsatzminute bei den Profis – und das, obwohl die Konkurrenz auf seiner Position im Mittelfeld auch nicht unbedingt brillierte.

Im Pokal in Nürnberg (4:2 im Elfmeterschießen) wurde Suhonen sogar gestrichen. Nun ist das alles nichts Ungewöhnliches für einen Spieler seines Alters, abfinden wird sich Suhonen mit dem Tief dennoch nicht. Zusammen mit Juho Kilo aus der zweiten Mannschaft des HSV ist er aktuell mit der finnischen U21 unterwegs.

HSV-Talente Suhonen und Kilo spielen für Finnlands U21

In den Qualifikationsspielen für die U21-EM am Freitagabend gegen Norwegen und am Montag gegen Estland will Suhonen jetzt dringend benötigtes Selbstvertrauen sammeln. Im U21-Nationalteam trumpfte er zuletzt so auf, dass ihn A-Nationaltrainer Markku Kanerva auf dem Zettel haben soll.

Und vielleicht taucht er ja auch bald auf Walters Zettel wieder auf, wenn es um die Vergabe von Startelfplätzen geht.