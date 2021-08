U21-Trainer rückt zu den HSV-Profis auf: Für seine Nachfolge gibt es drei Kandidaten

Am 3. August steigt Daniel Thioune mit den HSV-Profis in die Saison-Vorbereitung ein. Zuvor hat der neue Coach eine Sorge weniger – denn sein Trainerstab ist nun komplett. U21-Trainer Hannes Drews (38) bekommt den Posten des noch fehlenden Co-Trainers.

Drews wird durch seine Beförderung zu einem der HSV-Aufsteiger dieses Sommers. Nachdem klar war, dass Dirk Bremser und Tobias Schweinsteiger, die zuvor von Dieter Hecking installiert wurden, nicht beim HSV weitermachen würden, herrschte Bedarf. Thioune entschied sich dafür, dass Drews den Posten neben Merlin Polzin erhält.

Thioune und Drews machten 2016 zusammen in Köln die Ausbildung zum Fußballlehrer

Für Thioune und Drews ist die Zusammenarbeit ein Wiedersehen. Beide absolvierten 2016 gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang in Köln, blieben danach in Verbindung. „Wir haben nach und nach ein Vertrauensverhältnis aufgebaut“, so Thioune. „Wir beide sind uns einig über die Interpretation der Rolle des zweiten Co-Trainers und der damit verbundenen Aufgaben.“ Drews soll zudem als Bindeglied zwischen Profis und Nachwuchs fungieren.

Genau das war dem neuen Co-Trainer der Profis auch wichtig. „Ich verspüre eine große Vorfreude auf die Aufgabe und möchte mich für das Vertrauen des Clubs bedanken“, ließ er wissen. „Es freut mich auch sehr, dass ich unserem Nachwuchs in meiner zukünftigen Rolle verbunden bleiben und mit Spielern und Verantwortlichen weiter eng zusammenarbeiten werde.“

Drei Anwärter für Drews-Nachfolge bei der U21 des HSV

Bis zum Start der Profis wird Drews weiter die U21 trainieren, Anfang nächster Woche soll über seine Nachfolge diskutiert werden, der HSV favorisiert eine interne Lösung. U19-Trainer Daniel Petrowsky, Pit Reimers (U17) und Bastian Reinhardt (U16) sind heißeste Anwärter.