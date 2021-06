TV statt Training: Aufstiegskampf pur: Hecking gibt HSV-Profis fernsehfrei

Die Konkurrenz legt vor, der HSV kann am Montag nachlegen – aber ist das nun ein Fluch oder ein Segen? Was den HSV-Profis in jedem Fall gefallen dürfte: Sie werden am Sonntag live verfolgen können, wie sich die Konkurrenz aus Stuttgart und Heidenheim schlägt. Denn das Motto lautet: TV statt Training!

Der Großteil der HSV-Profis wird am Sonntag sicherlich gespannt vor der Glotze hängen und die Daumen drücken. Lassen der zweitplatzierte VfB Stuttgart (gegen Osnabrück) und HSV-Verfolger Heidenheim (in Hannover) Federn? Ab 13.30 Uhr geht’s rund. Passend dazu legte Trainer Dieter Hecking das Training am Sonntag auf den Vormittag. Wirklich nur reiner Zufall? In jedem Fall können so alle der Konkurrenz zuschauen.

HSV könnte vor Kiel-Spiel auf Platz vier abrutschen

Wie es um die Laune der Hamburger nach den Spielen bestellt sein wird, muss sich zeigen. Jeder Ausrutscher spielt dem HSV in die Karten. Läuft es blöd, könnte er vor der Heimpartie gegen Kiel aber auch auf Rang vier abrutschen. Wäre psychologisch nicht so gut und würde den Druck weiter erhöhen.