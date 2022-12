Seine Stimme hat Gewicht. Seit dieser Saison führt Torsten Mattuschka die Fans bei TV-Sender Sky mit Expertise und flotten Sprüchen durch die Spieltage. Der 41-Jährige hat sich landesweit einen Ruf als exzellenter Zweitliga-Kenner verschafft. Wie aber denkt er über den bevorstehenden Nord-Kracher? Vor dem Duell des HSV gegen Werder Bremen (Sonntag, 13.30 Uhr, live bei Sky) macht Mattuschka für die MOPO den Derby-Check.

Die Vorfreude ist riesig, auch bei ihm. „Diese Paarung an sich schon, HSV gegen Werder, dann auch noch als Zweiter gegen den Ersten – das ist so sexy“, schwärmt „Tusche“, „mehr geht eigentlich nicht.“ Der Ex-Profi (spielte für Cottbus und Union Berlin 171 Mal in Liga zwei) erwartet ein emotional aufgeladenes und hochklassiges Topspiel. Wer aber ist im Vorteil? Für Mattuschka steht fest: „Es wird eine ganz enge Kiste!“

Abwehr: Für den HSV spricht die mit nur 21 Gegentoren beste Abwehr der Liga. Werder kassierte bereits zehn Treffer mehr. „Heuer Fernandes macht im Tor für mich den klar besseren Eindruck als Bremens Pavlenka, der schon bei einigen Toren nicht gut aussah“, sagt Mattuschka. „Ich hätte nicht erwartet, dass der HSV trotz seiner offensiven Ausrichtung defensiv so stabil steht.“ Urteil: Vorteil HSV!

Mittelfeld: „Da sind beide gut besetzt, die Tagesform wird entscheiden“, meint Mattuschka. „Der HSV hat mit Sonny Kittel einen Sahne-Spieler. Sagenhaft! Wenn der gut drauf ist, macht er den Unterschied. Aber Werders Bittencourt ist auch ein Ausnahmekönner in dieser Liga. Kleinigkeiten werden am Sonntag entscheiden.“ Urteil: Remis!

Angriff: Noch ein Giganten-Duell: HSV-Knipser Robert Glatzel (14 Saisontore) trifft auf die Bremer Marvin Ducksch (zwölf Tore) und Niklas Füllkrug (zehn). Einer der beiden Werder-Stürmer traf in den vergangenen 13 Spielen immer! Deshalb meint Mattuschka: „Der HSV ist vorn etwas ausrechenbarer, weil er mit Glatzel einen klaren Zielspieler hat. Bremen hat für mich das beste Sturmduo der Liga. Beide über 90 Minuten auszuschalten, ist brutal schwer. Da kommt einiges zu auf den HSV.“ Urteil: Vorteil Werder!

HSV-Walter oder Werders Werner – wer ist der bessere Trainer?

Trainer: HSV-Coach Tim Walter (46) und Werders Ole Werner (33) gelten als grundverschieden. „Tim ist ein Heißsporn an der Linie und gefühlt auch mal ‘ne Spur drüber. Dadurch fühle ich mich ihm eigentlich näher“, sagt Mattuschka schmunzelnd. „Ole wirkt nach außen immer sehr ruhig. Aber: Wenn er in der Kabine die Stimme erhebt, sind alle still! So unterschiedlich beide sind: Als Trainer musst du Ergebnisse liefern. Und das tun beide.“ Urteil: Remis!

Fazit: „Mein Tipp ist ein starkes 2:2“, meint Mattuschka, der auch in Sachen Aufstieg eine klare Meinung hat: „Beide sind stark. Aber für mich geht nur einer von beiden sicher hoch – und das ist Werder. Beim HSV wird es sich wieder im Bereich ab dem 28. Spieltag entscheiden, wo die Reise hingeht. Die Frage wird sein, ob die Nerven diesmal halten.“

Drei Mal verspielte der HSV in den Vorjahren auf der Zielgeraden den Aufstieg. Mattuschka ist sicher: „Das Thema wird auf die Spieler zukommen. Wenn sie es nervlich ausblenden können, hat auch der HSV gute Aufstiegschancen. Dann sehen wir dieses Derby nächstes Jahr in der Bundesliga.“