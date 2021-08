Trotz Terodde-Transfer: Vorsicht, HSV! Schalke ist weiter heiß auf Dursun

Nachdem klar ist, dass Simon Terodde (33) den HSV nach der Saison in Richtung Schalke 04 verlassen wird, kämpfen die Klubbosse um Darmstadts Serdar Dursun. Eine völlig offene Partie. Dem 29-Jährigen liegen zahlreiche Anfragen vor, eine davon macht die Angelegenheit richtig pikant: Nach wie vor bemühen sich die Schalker auch um Dursun. Schnappen die Königsblauen dem HSV am Ende sogar beide Top-Torjäger weg?

Mit 21 Treffern liegen Dursun und Terodde gemeinsam an der Spitze der Torjägerliste der Zweiten Liga. Um beide bemühte sich Schalke mehrere Wochen lang parallel.

Nachdem der feststehende Bundesliga-Absteiger am Sonntag dann die ablösefreie Terodde-Verpflichtung öffentlich machte, schien sich das Thema Dursun erledigt zu haben. Von wegen! Das Interesse an dem gebürtigen Hamburger ist ungebrochen.

Trotz Terodde: Schalke 04 ist weiter heiß auf HSV-Kandidat Serdar Dursun

Wie reagiert der HSV? Klar ist: Dursun, der in Rothenburgsort aufwuchs, kann sich eine Rückkehr in seine Heimatstadt sehr gut vorstellen. Am Ende wird aber das Gesamtpaket entscheiden. Mit fast 30 Jahren steht er vor seinem ersten und vielleicht auch letzten richtig großen Vertrag, da müssen auch die Zahlen passen.

Neben dem HSV und Schalke sind vornehmlich einige Bundesligisten und Vereine aus der Türkei an Dursun dran. Beim HSV geben sich die Entscheidungsträger gelassen, prüfen auch andere Optionen.

Der HSV prüft neben Dursun weitere Sturm-Optionen

Zurzeit deutet eher nichts auf eine schnelle Entscheidung hin. Zumal Dursun weiterhin hofft, in letzter Sekunde auf den türkischen EM-Zug aufspringen zu können. Sollte er da im Kader stehen, würden sich vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten für ihn ergeben.