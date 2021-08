Trotz sechsstelliger Gage: Carlo von Tiedemann: Darum sagte ich dem „Dschungelcamp“ ab

TV- und Radio-Moderator Carlo von Tiedemann (77) hätte eigentlich an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teilnehmen sollen. „Es gab eine Anfrage der Redaktion, ob ich ins Dschungelcamp gehen würde“, verrät von Tiedemann in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ und spricht von einer „sechsstelligen“ Summe als angebotenes Honorar.

„Ich hätte sehr viel Geld verdienen können“, erzählt von Tiedemann, der am kommenden Freitag sein 50-jähriges Dienstjubiläum beim NDR feiern wird. Warum er trotzdem nicht eingeschlagen hat und was nach seiner Absage passierte, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein”:

Dort erzählt von Tiedemann außerdem unterhaltsame Geschichten aus seiner Zeit als HSV-Stadionsprecher und von seinen Schwierigkeiten mit Hasan Salihamidzic. Der 77-Jährige spricht humorvoll über eine unangenehme Begegnung mit Ministerpräsident Daniel Günther, seinen Traum von einem Fallschirmsprung, ein mögliches Karriereende – und sehr offen über seine Alkohol- und Drogenvergangenheit.

HSV-Podcast: Stellen Sie Ihre Frage an Ralf Dümmel

Sie wollen Teil der nächsten Folge werden? Dann schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen an unseren nächsten Gast. Am kommenden Wochenende wird „Höhle der Löwen”-Unternehmer Ralf Dümmel zu Gast sein. Wenn Sie eine Frage an Ralf Dümmel haben, schreiben Sie sie uns an robin.meyer@mopo.de. Ausgewählte Fragen stellen wir am Sonntag in unserem Podcast.